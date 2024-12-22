Yurt Dışı Alışverişte Yeni Dönem: O Uygulama Tarihe Karıştı

Online alışveriş sisteminde yeni düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte, yurt dışında yapılan alışveriş işlemlerinde geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeyle birlikte alışveriş limiti 30 euroya düşürülürken kargo ücreti de bu limite dahil edilmişti.

Son yayınlanan genelgeyle birlikte ücretsiz kargonun yolu kapandı. 27 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte yurtdışından yapılan online alışverişlerde limit 27 euroya düşürülürken, kargo ücreti buna dahil edilmedi.

Bu gelişmeyle birlikte artık yurt dışından yapılan alışverişlerde ücretsiz kargo seçeneği kullanılamayacak.

KARARA TEPKİ GELDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından son dönemin popüler alışveriş sitelerinden Temu, sosyal medya platformu X’te TT oldu.

Konu hakkında on binlerce paylaşım yapılırken, vatandaşlar alınan bu karara tepki gösterdi. Vatandaşlar, ucuz alışveriş haklarının ellerinden alındığını düşünerek alınan bu karara yönelik eleştiriler paylaşımlarda bulundu.

AĞUSTOS AYINDA LİMİT DÜŞÜRÜLMÜŞ, VERGİ ORANI ARTMIŞTI

Ağustos ayında Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yurt dışından yapılan alışverişlerdeki vergi oranından ciddi artırıma gidilmişti.

Artış oranı yüzde 60 ile yüzde 100 oranında olurken vergiye tabi olmayan alışveriş limiti de 150 eurodan 30 euroya çekilmişti.

Yapılan düzenlemeyle birlikte Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yapılan alışverişlerde yüzde 30, AB üyesi dışındaki ülkelerden yapılacak alışverişlerde ise yüzde 60 vergi tahsil edilmeye başlanmıştı.

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda ise yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsili yapılmasına karar verilmişti.