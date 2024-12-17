Türk'e Ucuz Alışveriş Yok! Kuzey Kıbrıs da Dahil Edildi: KKTC'den Gelen Eşyalardan Vergi Alınacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) doğrudan gelen eşyadan, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, KKTC'den doğrudan gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşmasının 6'nci maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan eşyadan, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Bu Kararda düzenlenmeyen hususlarda 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar hükümleri uygulanacak.

LİMİT 5 KAT DÜŞÜRÜLDÜ

Geçmiş aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Temu, Amazon ve AliExpress gibi platformlardan yapılan alışverişlere ciddi kısıtlamalar getirilmişti. Bu kapsamda 150 euro olan harcama limiti tam 5 kat düşürülerek 30 euroya indi. Avrupa'dan yapılacak alışverişte vergiler yüzde 30, Avrupa dışı yerlerden olan alışverişte ise vergi oranı yüzde 60'a yükseltildi. Ayrıca son olarak yurt dışından alışverişlerde kargo ücretinin de eşyanın kıymetine eklenmesi için karar alınmıştı.







Kaynak: Haber Merkezi