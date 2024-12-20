e-Ticaret Devinde Büyük Deprem: Bütün İşlemler Durduruldu
Alışveriş devi Amazon'un binlerce çalışanı, şirketin işçi haklarını görmezden gelmesi nedeniyle greve gitti.
Kaynak: AA
ABD merkezli perakende devinin 4 eyaletteki 7 deposunda işlemler durdu. Greve katılan işçi sayısının yaklaşık 10 bin olduğu bildirildi.
10 TESİSİNDEKİ ÇALIŞANLAR AYAĞA KALKTI
International Brotherhood of Teamsters sendikası, bu grevin ABD tarihinde Amazon'a karşı yapılan en büyük eylem olduğunu açıkladı. Sendika, bu hareketin, Amazon'un 10 farklı tesisinde çalışan işçilerin haklarını savunmak amacıyla başlatıldığını duyurdu.
GREV GİTTİKÇE GENİŞLİYOR
Amazon'un, Teamsters ile örgütlenen işçilerle pazarlık yapmayı defalarca reddettiği kaydedildi. Grev, New York, Atlanta, San Francisco ve Skokie'de birer, Güney Kaliforniya'da ise üç depoda başladı. Diğer tesislerdeki sendika üyelerinin de greve katılmaya hazırlandığı belirtildi.
"BU GREV ONLARIN SUÇU"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Teamsters Genel Başkanı Sean O'Brien, "Amazon'a masaya gelmesi ve üyelerimiz için doğru olanı yapması için net bir süre verdik. Onlar bunu görmezden geldiler. Şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Bu grev onların suçu" dedi.
Teamsters, Amazon'a müzakerelere başlaması için 15 Aralık'a kadar süre vermiş ve depo çalışanları kısa bir süre önce grev kararı almıştı.