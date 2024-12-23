ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR! ‘22.103 TL olacak, Erdoğan 5 Puan da Benden Diyecek…’ Ekrem Açıkel ‘AKP Kulisi’ Dedi: TÜRK-İŞ Başkanını Çileden Çıkartacak Sözler
Son dakika: Asgari ücret hesapları yapanlar dikkat! Milyonlarca çalışanın yeni maaşları için kader haftası geldi. ‘Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak’ sorusu gündemdeki sıcaklığını en üst seviyeye çıkardı. 29.583 TL ile ilk teklifi veren TÜRK-İŞ’e yanıt Salı ya da Çarşamba günü gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısında TİSK’ten gelecek. Asgari ücret 2025 rakamı için Gazeteci Ekrem Açıkel bomba bir yorumda bulunarak AKP kulislerindeki o gelişmeyi aktardı…
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Son dakika haberleri… Asgari ücretin zam oranı ve net-brüt asgari ücret rakamı bu hafta belli oluyor! Tüm gözler Tespit Komisyonu’nun 4. toplantısından çıkacak karara çevrildi. Geçtiğimiz hafta TÜRK-İŞ 29.583 TL asgari ücret talep etmişti, şimdi sıra işveren yani TİSK’te… Peki asgari ücrete zam ne olur?
YÜZDE 74’LÜK ZAM TALEBİ
2025 asgari ücretinin belirlenmesi için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ya da Çarşamba günü bir kez daha toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 10, 16 ve 19 Aralık’ta yapılan üç toplantının ardından gözler şimdi işçi, işveren ve hükümet taraflarının uzlaşı yakalayıp yakalamayacağına çevrildi. TÜRK-İŞ 2024 net asgari ücretinin 17.002 TL’den gelecek yıl için yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı ile toplamda yüzde 74’lük bir artışa denk gelen 29.583 TL rakamını istiyor. Ancak işveren tarafının bu teklife mesafeli yaklaştığı, asgari ücrete işveren desteğinin artırılmasını talep ettiği ve hükümetin tavrının yeni asgari ücrette belirleyici olacağı ifade ediliyor.
KABİNE’DE GÜNDEM ASGARİ ÜCRET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında 2025 yılı asgari ücret artışı yer alırken, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler ile terörle mücadele konuları da masada olacak.
ASGARİ ÜCRET 2025 OLASI ZAM SENARYOLARI
· Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira
· Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira
· Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira
· Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira
· Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira
EKREM AÇIKEL’DEN TESPİT KOMİSYONU’NA VERYANSIN!
Bu yıl tahmini bile yapılamayan asgari ücret için Halk TV’de dikkat çeken bir yorumda bulunan Gazeteci Ekrem Açıkel, “Asgari ücrete ne kadar zam geleceği konusunda toto oynanıyor. Ben bıktım, sizin de bıktığınıza eminim” diyerek şunları dile getirdi:
“Beklenti çıtanızı çok yüksek tutmayınız, hayal kırıklıklarına sebep olabilir. Hükümet karar verecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları boş, maskeli balo… Erdoğan karar verecek. 30 bin liraları, 29 bin liraları TÜRK-İŞ seslendiriyor ama hayal kırıklığı büyük olur. AK Parti kulislerinden gelen bir bilgi hayal kırıklığını büyütebilir. Çıtayı düşürünüz lütfen. AK Parti kulisleri ne diyor? Bu yıl refah yılı olmayacak. 2024-2025 yılları için restorasyon, onarım yılları diyorlar. Ekonomik programın gereği ne ise asgari ücret de olmalıymış. Şu an bize acı reçete uyguluyorlar.”
ASGARİ ÜCRET TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Açıkel refah payı ile yeni asgari ücrete dair beklentisini de şöyle anlattı:
“Yüzde 30 zam açıklanacak asgari ücrette. 22 bin 103 lira olacak, Erdoğan’a gidecek. Erdoğan da tüm kucaklayıcılığı ile yüzde 5 de benden diyecek. Yüzde 35 zam ile 22 bin 953 lira olacak. Plaza çalışanım, mavi yakam… Yüzde 35’lerde yılbaşında zam alabilirsin. Yüzde 40 diyenler var, yüzde 50 deyip coşanlar var. Aha külahım… Aşarız tabi.”
TÜRK-İŞ’E YÜKLENDİ: ‘EVE GİDİP HABERLERİ İZLEYECEKSİNİZ’
TÜRK-İŞ’in asgari ücret talebini de gerçekçi bulmayan Açıkel, “Asgari ücret 29.583 TL olmazsa ne yapacaksınız’ diyerek işçi sendikasına seslendi ve, “Sokağa mı çıkacaksınız, eylem mi yapacaksınız? Kapatıp büroyu eve gidip haberleri izleyeceksiniz” dedi.