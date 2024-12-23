ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR! ‘22.103 TL olacak, Erdoğan 5 Puan da Benden Diyecek…’ Ekrem Açıkel ‘AKP Kulisi’ Dedi: TÜRK-İŞ Başkanını Çileden Çıkartacak Sözler

YÜZDE 74’LÜK ZAM TALEBİ

2025 asgari ücretinin belirlenmesi için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ya da Çarşamba günü bir kez daha toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 10, 16 ve 19 Aralık’ta yapılan üç toplantının ardından gözler şimdi işçi, işveren ve hükümet taraflarının uzlaşı yakalayıp yakalamayacağına çevrildi. TÜRK-İŞ 2024 net asgari ücretinin 17.002 TL’den gelecek yıl için yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı ile toplamda yüzde 74’lük bir artışa denk gelen 29.583 TL rakamını istiyor. Ancak işveren tarafının bu teklife mesafeli yaklaştığı, asgari ücrete işveren desteğinin artırılmasını talep ettiği ve hükümetin tavrının yeni asgari ücrette belirleyici olacağı ifade ediliyor.