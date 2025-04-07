Hande Yener'den Tutuklu Öğrencilere Destek: 'Merhametli Bir Karar Bekliyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dört gün gözaltında tutulduktan sonra tutuklanmasının ardından, Türkiye genelinde başlayan protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle yüzlerce kişi gözaltına alındı, 299 öğrenci tutuklandı. Sanat camiasından tepkiler yükseldi. Ünlü şarkıcı Hande Yener, konser sırasında sahneden yaptığı açıklamada tutuklu öğrencilere destek verdi. Yener, "Merhametli bir karar bekliyorum. Sonuna kadar arkasındayız gençlerimizin." dedi.

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Hande Yener'den Tutuklu Öğrencilere Destek: 'Merhametli Bir Karar Bekliyorum'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve 4 gün sonra tutuklanmasıyla devam eden süreçte başlayan protesto gösterilerinde 299 genç gözaltına alındı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran tutuklamalara sanat dünyasından da tepkiler gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Hande Yener, konser sırasında sahneden yaptığı açıklamada tutuklu öğrencilere destek verdi.

'MERHAMETLİ BİR KARAR BEKLİYORUM'

Konserinde konuşan Yener, yaşananların toplumda derin bir huzursuzluk yarattığını belirterek, “Hepimizin sesi duyulacak. Ben bekliyorum merhametli bir karar. Sonuna kadar arkasındayız gençlerimizin. İçimiz huzursuz. Bunu bilin yani. İçimiz rahat değil, uykular rahat değil. Yediğimiz içtiğimiz tatsız yani. Kelek kavun gibi bir hayat şu anda. Ama ayakta durmamız lazım. Böyle olmasını hiçbirimiz istemiyor.” dedi.

'ASLA MUTLU OLAMIYORUM'

Yener, konuşmasının devamında, “Ne kadına şiddet, ne hayvanlara şiddet, ne gençlerimize bu yapılanları asla sindiremiyorum. Asla mutlu olamıyorum. Yine de pozitif gücümüzle başaracağımıza inanıyorum. Pozitif güç her zaman kazanır.” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı Yener’e destek mesajları paylaştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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