Avukatlar Ankara'dan Seslendi: 'Savunma Durmaz, Susmaz, Boyun Eğmez'

Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde baro başkanları ve avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Ankara'da “Savunmanın Bağımsızlığı, Hukuka Saygı” temasıyla Anıtpark’a yürüdü. Türkiye’nin dört bir yanından gelen baro başkanlarının da katıldığı yürüyüşte, adalet ve hukuk devleti vurgusu yapıldı. TBB Başkanı Erinç Sağkan, "Savunma durmaz, susmaz, boyun eğmez." dedi.

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Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) önünde bir araya gelen baro başkanları ve avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Anıtpark'a "Savunmanın Bağımsızlığı Hukuka Saygı" yürüyüşü düzenledi.

TBB BİNASINA PANKART ASILDI

Yürüyüş boyunca “Hak, hukuk, adalet”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” gibi sloganlar atan avukatlar, yargı bağımsızlığının korunması gerektiğini vurgulayan dövizler taşıdı. TBB binasına “Herkes için hukuk, herkes için adalet” pankartı asıldı.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, yaptığı açıklamada, hukuk devletinin ciddi şekilde zedelendiğini belirterek "Hukuk devleti ilkesinin aşındığı, yargının bağımsızlığının zedelendiği ve savunma makamının sistematik biçimde baskı altına alınmaya çalışıldığı, avukatlık mesleğinin icrasını zorlaştıran hukuki, ekonomik ve sosyal engellerin giderek arttığı bir ortamda; savunma hakkını, meslek örgütlerimizin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü koruma sorumluluğuyla hareket ediyoruz." dedi.

'BAROLARI BÖLEMEZSİNİZ'

Sağkan, özellikle İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınmak istenmesine de tepki gösterdi: “Bu müdahale sadece bir kuruma değil, mesleğimizin onuruna yapılmış bir saldırıdır.” diyen Sağkan, "Baroları susturulmak istenen bir ülkede, savunmanın sesi bastırılmak isteniyor demektir. Ama biz buradayız; meslek örgütümüze, mesleğimizin onuruna ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkıyoruz. Ve biliyoruz. Bu ses, susturulamaz. Baskıyla, zulümlerle bölmek istediğiniz barolar, etle tırnak gibidir. Ayıramazsınız, bölemezsiniz. 200 bin üyesiyle 81 baro, TTB’dir. Bölemez, parçalayamazsınız. " ifadelerini kullandı.

Mahkemelerin verdiği hukuka aykırı kararların vatandaşın güvenini sarstığını kaydeden Sağkan, "Mahkeme salonlarında artık adaletin sesi değil, suskunluğu yankılanıyor. Haksız tutuklamalar, istisnalar değil, sistemli bir hukuksuzluğun ifadesi haline gelmiş durumda." diye konuştu. Protestolar nedeniyle tutuklanan gençleri hatırlatan Sağkan, "Hukuka aykırı tutuklamalar nedeniyle yüzlerce genç, geçtiğimiz bayram sabahına ailelerinden, özgürlüklerinden mahrum bir biçimde uyanmak zorunda kaldı." dedi.

Sağkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, yalnızca hukukun temsilcisi değil, aynı zamanda vicdanın da taşıyıcılarıyız. Ve şimdiye kadar hiçbir güç bu vicdanı susturamadı, susturamayacak. Ne Gümüşhane Baro Başkanımız Ali Günday’ı ne de dört ayaklı minare altında Diyarbakır Baro Başkanımız Tahir Elçi’yi katlettiklerinde sindik… Susmadık, korkmadık, biat etmedik, itaat etmedik. Üç yılı geride bırakan yönetim dönemimizde üçüncü kez Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın ortak çağrısıyla yürüyoruz: Meslektaşımız Can Atalay hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararına uyulmadığında hukuka saygı için, 27 Nisan Büyük Avukat Mitingi'nde savunmanın bağımsızlığı için yürüdük; bugün yaşanan hukuksuzluklara ve mesleğimizin sıkıştırılmaya çalışıldığı kaosa karşı da 'savunmanın bağımsızlığı ve hukuka saygı' ana başlığıyla yürüyoruz."

'SAVUNMA BOYUN EĞMEZ'

Avukatlar olarak hukukun ve adaletin teminatı olduklarını belirten Sağkan, "Bugün burada toplanan irade, sadece meslek onurumuzu değil, yurttaşın haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunmanın iradesidir. Hiçbir güç, bu iradeyi teslim alamaz. Savunma susmaz, savunma durmaz, savunma boyun eğmez.” dedi.

Yürüyüşün ardından TBB heyeti Anıtkabir’i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

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Kaynak: ANKA

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