Ekrem İmamoğlu'ndan Çarpıcı Gönderme: 'Beni Tutukladılar, Şimdi Turp Arıyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'heybedeki turpun büyüğü daha çıkmadı' açıklamalarına, Silivri'deki İBB Başkanı İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. İmamoğlu, "Beni tutukladılar, şimdi turp arıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Çarpıcı Gönderme: 'Beni Tutukladılar, Şimdi Turp Arıyorlar'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yankıları sürerken, pek çok siyasetçi ve ünlü isim İmamoğlu’na Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde ziyarette bulunuyor.

Son olarak gazeteci Mustafa Balbay, İmamoğlu’nu ziyaret etti ve ziyarete ilişkin izlenimlerini Cumhuriyet’teki yazısında aktardı.

İmamoğlu’nun soruşturmalarının içinin boş olduğunu ve bir belediye başkanının olağan faaliyetlerinden suç örgütü yaratıldığını söylediğini aktaran Balbay, İmamoğlu’nun şu dikkat çeken sözlerini de aktardı: ‘Beni tutukladılar, şimdi turp arıyorlar’

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sık sık ‘heybedeki turpun büyüğü’ çıkışında bulunurken, son olarak, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından benzer ifadeler kullandı. Erdoğan, "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların, bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak" demişti.

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Kaynak: Cumhuriyet

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