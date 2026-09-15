Gülistan Doku Dosyasında Kritik Gelişme! 6. Dalga Operasyonunda 4 Tutuklama: Aralarında Emekli Polisler Vardı

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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturmanın 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden işlemleri tamamlanan 5’i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet koordinesinde sürdürülen soruşturmada sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, Erzurum Adliyesi’ne götürüldü.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 4’ü tutuklanmaları, 1’i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savcılığın taleplerini kabul ederek 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bu tutuklamalarla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36’ya yükseldi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kaybolmasının ardından yürütülen soruşturmada, son operasyon öncesinde farklı tarihlerde çeşitli soruşturma ve operasyonlar gerçekleştirilmişti. 6. dalga operasyon kapsamında, delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiaları üzerine 11 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti.

Operasyonda belirlenen adreslerde gözaltı işlemlerinin yanı sıra arama ve el koyma çalışmaları da yapılmıştı. Soruşturmanın bu aşamasında, Doku’nun kaybolduğu dönemde yürütülen işlemlerde ihmal bulunup bulunmadığı, delillerin karartılıp karartılmadığı ve soruşturma sürecine müdahale edilip edilmediği yönündeki iddialar araştırılmıştı.

KİMYASAL MADDE DETAYINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de daha önce Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin açıklamasında, Doku’nun naaşının bulunmasının soruşturmanın öncelikli konularından biri olduğunu belirtmiş, "Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor" söylemişti.

Kaynak: AA