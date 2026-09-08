Gülistan Doku’nun Kayıp Dosyasında Yeni İddia! Cesedin Yeri İçin Aramalar Genişletildi: 'Pertek Yoluna Götürdüler'

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FBI görevlilerince ifadesi alınan Umut Altaş’ın anlattıkları, Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bir süreci beraberinde getirdi. Altaş, olay günü Doku’nun Mustafa Türkay Sonel’in kullandığı BMW marka araca bindiğini, kendisinin ön koltukta, Doku’nun ise arka koltukta bulunduğunu öne sürdü. Altaş’ın iddiasına göre araç içerisinde çıkan tartışma sırasında Sonel, torpido gözünden çıkardığı silahla Doku’ya ateş etti. Doku’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini ileri süren Altaş, cesedin daha sonra aracın bagajına konulduğunu iddia etti.

'BABAM BU İŞİ HALLEDECEK' İDDİASI

Altaş, Sonel’in kendisine susturulmasını istediğini ve “Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak” dediğini öne sürdü. Altaş ayrıca ertesi sabah Sonel’in kendisini arayarak “Merak etme, hallettik” dediğini iddia etti. Doku’nun cesedinin Pertek yolu çevresinde, yeni yapılan yolun kenarındaki bir noktaya gömülmüş olabileceğini tahmin ettiğini belirten Altaş’ın ifadesinin ardından bölgede yürütülen arama çalışmalarının genişletildiği bildirildi.

JAK EKİPLERİ BÖLGEDE ARAMA YAPIYOR

İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri görev alıyor. Ekiplerin, yeraltı görüntüleme cihazları kullanarak bölgede Doku’ya ait herhangi bir ize ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Altaş’ın FBI sorgusunda, cesedin olay yerinden Pertek yönünde yaklaşık 15-20 dakikalık mesafede bulunduğunu söylediği öğrenildi. Bu nedenle arama faaliyetlerinin özellikle söz konusu güzergah üzerinde yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

VİYADÜKTEKİ GÖRÜŞME DE DOSYADA

Soruşturma dosyasındaki bazı ifadelerde, Doku’nun son görüldüğü viyadükte yaşananlara ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Doku’nun son kez görülmesinden yaklaşık iki dakika sonra bölgeden geçen eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile aynı sırada Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’le görüştüğü belirlenen eşi Burçin Kahraman’ın tutuklandığı aktarıldı. Burçin Kahraman, Handan Sonel ile viyadükte yaptığı görüşmenin nedenini “dedikodu yapıyorduk” sözleriyle açıkladı. Kahraman ayrıca ifadesinde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in silah ruhsatı işlemleri sırasında yüksek miktarlarda rüşvet aldığı yönünde iddialarda bulundu.

27 BİN LİRA İSTENDİĞİ İDDİASI

Bankacı olduğu belirtilen Burçin Kahraman, Tunceli’de müteahhitlik yapan E.Ç.’nin silah ruhsatı almak için Tuncay Sonel ile görüştüğünü anlattı. Kahraman, normal şartlarda 2 bin lira olması gereken işlem için E.Ç.’den yaklaşık 27 bin lira talep edildiğini öne sürdü. Kahraman, Sonel’in görev yaptığı dönemde silah ruhsatı işlemlerinde benzer şekilde ek ücretler istendiğini de iddia etti. Dosyaya yansıyan başka bir iddiaya göre E.Ç., Mustafa Türkay Sonel’in silah taşımadığı yönündeki bir haber üzerine Kahraman’ı telefonla arayarak, Sonel’in silahla dolaştığının Tunceli’de herkes tarafından bilindiğini ve buna ilişkin fotoğrafların bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi