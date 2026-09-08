Sanat Dünyasını Yıkan Ölüm! Serhat Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Oyuncu Serhat Kılıç, Ankara’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden Kılıç’ın cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki anma töreninin ardından Ankara’ya getirildi. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katılırken Kılıç, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sanat Dünyasını Yıkan Ölüm! Serhat Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

KILIÇ TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul'da hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi, dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Ankara'ya getirildi. Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılıç'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanat Dünyasını Yıkan Ölüm! Serhat Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

'ÇOK SEVİLEN BİR OYUNCU ARKADAŞIMIZDI'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin, çok zamansız bir gidiş oldu. Allah gani gani rahmet eylesin, çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Bir de benim okulumdan, ben onun ağabeyiyim. Allah gani gani rahmet eylesin, çok üzüldüm" dedi.

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Kaynak: DHA

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