Nasuh Mahruki Davasında İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin, 17 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması 16 Eylül’de Bakırköy Adliyesi’nde görülecek. Mahruki hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Nasuh Mahruki Davasında İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu
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17 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin yargılanacağı davanın ilk duruşması 16 Eylül’de Bakırköy Adliyesi’nde görülecek.

MAHRUKİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahruki, 15 Temmuz’da X hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz darbe girişiminin önceden fark edildiğini ancak rejim değişikliği amacıyla engellenmediğini iddia etti. Paylaşımın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahruki hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı. İstanbul’daki evinde gözaltına alınan Mahruki, 17 Temmuz’da tutuklandı.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması 16 Eylül’de Bakırköy Adliyesi’nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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