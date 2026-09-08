3 Yaşındaki Elif Mavi’nin Ölümünde Yeni Gelişme! Ev Hapsindeki Sürücü Tutuklandı

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Eskişehir’de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Elif Mavi Avli’nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilen 40 yaşındaki Fatoş Akıl Bilgesoy, yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza, 3 Eylül’de Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’nde meydana geldi. Fatoş Akıl Bilgesoy’un kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Mavi’ye çarptı.

ELİF MAVİ HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından özel hastaneye götürülen Elif Mavi, daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Elif Mavi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin anne ve kızına çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde, kazanın ardından anne Merve Avli’nin yaşadığı büyük üzüntü ve feryadı da görüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, “taksirle ölüme sebep olmak” suçundan Bilgesoy hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

EV HAPSİ KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Savcılık ile Elif Mavi’nin ailesi, verilen adli kontrol kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde kamera kayıtları, trafik kazası tespit tutanağı, ölü muayene tutanağı, bilirkişi raporu ve dosyadaki diğer delillerin birlikte değerlendirilmesi istendi. Bu deliller doğrultusunda adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve şüphelinin tutuklanması gerektiği belirtildi. Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu ve mevcut adli kontrol hükümlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle itirazı kabul etti. Bilgesoy hakkında verilen ev hapsi kaldırılırken, tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarıldı. Emniyet ekiplerince yeniden gözaltına alınan Bilgesoy, işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İkinci kez ifadesi alınan Bilgesoy, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE VE BABA KIZLARININ MEZARINA GİTTİ

Öte yandan Merve ve Fatih Avli, hayatını kaybeden kızları Elif Mavi’nin mezarını ziyaret etti. Kızlarının mezarına sarılarak gözyaşı döken anne ve baba, tek taleplerinin adaletin sağlanması olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA