Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Operasyon Dalgası: 7 İlde Eş Zamanlı Operasyon

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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. tv100'ün haberine göre soruşturma kapsamında 6'ncı dalga operasyon başlatıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

GÜRLEK: 'KİMYASAL İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek Yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor."

Kaynak: Haber Merkezi