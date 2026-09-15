Adıyaman’da Fıstık Bahçesinde Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Ağır Yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki M.S.Ö., bahçe sahibi H.G.’nin tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, gözaltına alınan H.G. hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Adıyaman’da Fıstık Bahçesinde Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Ağır Yaralandı
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki M.S.Ö., bahçe sahibi H.G.’nin tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Kesmetepe beldesinde meydana geldi. M.S.Ö., yanında bulunan arkadaşıyla birlikte H.G.’ye ait fıstık bahçesine girdi. Çocukların bahçede olduğunu fark eden H.G.’nin tüfekle ateş açması üzerine saçmalar M.S.Ö.’ye isabet etti.

DURUMU AĞIR

M.S.Ö., bahçe sahibi tarafından Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Adıyaman’da Fıstık Bahçesinde Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Ağır Yaralandı - Resim : 1

BAHÇE SAHİBİ GÖZALTINDA

Olayın ardından H.G. gözaltına alındı. M.S.Ö.’nün tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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