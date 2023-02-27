Fatih Altaylı: Adını anmaktan bile imtina ediyorum, tüm bu rezaletlerin üzerine o koltukta oturmaya devam ediyor

Gazeteci Fatih Altaylı, Kızılay'ın çadırlarını Ahbap Derneği ve deprem bölgesindeki eczacılara parayla satmasına tepki gösterdi; Başkan Kerem Kınık'ı kastederek "Tüm bu rezaletlerin üzerine adını bile anmaktan imtina ettiğim Kızılay Başkanı o koltukta oturmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

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Fatih Altaylı: Adını anmaktan bile imtina ediyorum, tüm bu rezaletlerin üzerine o koltukta oturmaya devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ücretsiz dağıtması gereken çadırları Ahbap Derneği ile bölgedeki eczanelere parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepkiler sürüyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Gazeteci büyüğümüz haklı imiş. Her şey satılıkmış meğer. Ama bu kadarını beklemezdik" diyerek yaşananları sert bir dille eleştirdi. 

"Afetlerde yardımla görevli bir kurumun, Cumhuriyet’ten de eski bir kurumun, bila bedel yapmakla yükümlü olduğu yardımları, para ile sattığına da şahit olduk ya… Hayır kurumunun afet yardımlarını para ile sattığını da gördü ya bu gözler, artık ölmesek de gam yeriz. Burası tuzun değil kokmak, çürüdüğü noktadır" diyen gazeteci, yazısının ilerleyen bölümlerinde şunları kaydetti:

"(...). Ve tüm bu rezaletlerin üzerine adını bile anmaktan imtina ettiğim Kızılay Başkanı o koltukta oturmaya devam ediyor. Bir ülkeyi mahvetmek istiyorsanız kurumlarını, bir milleti mahvetmek istiyorsanız insanların utanma duygularını yok etmek gerekir. Bazen her ikisi böyle birlikte kendini gösterir."

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