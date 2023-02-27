Eskişehir'de depremzedeleri kaymakamın gönderdiği jandarma ile evden çıkardı: 'Canımızın derdine düştük ve şehri terk ettik, çok tehdit edildik'

6 Şubat'ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Can kaybı 44 bin 374’e yükselirken sayıları 1 milyonu aşan insan evsiz kaldı. Depremden sonra yaşanan ihmaller üzerine tartışmalar depremzedelerin mağduriyetleri sürüyor.

“NEDENSİZ YERE EVİ BOŞALTMAMIZI İSTEDİ TUTANAK TUTULMADAN JANDARMA EVİ BASTI”

Depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan, enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan, afet gününe kadar devlet okulunda ücretli öğretmen olarak görev yapan Yasemin Erdem ve ailesi misafir olarak çağrıldıkları Eskişehir’de, ev sahibi Türk İmar-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Suat Kızıldağ’ın Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ile işbirliği yaparak kendilerini tehdit ettiğini, evin jandarma tarafından basıldığını ve evden çıkartıldıklarını iddia etti.

Yasemin Erdem; “10’uncu gün bizi aradı ve nedensiz yere evi boşaltmamızı istedi. Tutanak tutulmadan jandarma evi bastı. Evi boşaltmamızı istediler. Eskişehir Odunpazarı Kaymakamı bize: ‘Jandarmayı ben gönderdim’ dedi” sözleriyle yaşananları anlattı.

“ÇOCUĞUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK DİYE ÜLKEYİ YIKMIŞIZ GİBİ SÖYLEMLER BAŞLADI”

Gerçek Gündem’in ulaştığı Yasemin Erdem, kendilerine yapılanların bunlarla sınırlı kalmadığını; “Benim 7 yaşında küçük bir kuzenim vardı. O depremden çok etkilendi. Sonradan yanımıza geldi. Doğum gününü kutladık. Çocuk iyi olsun diye biz bunu yapınca bize dediler ki siz buraya eğlenmeye mi geldiniz? Bize çok ağır ithamlarda bulundular. Biz sizin gibi depremzede görmedik. Sanki çocuğun doğum gününü kutladık diye ülkeyi yıkmışız gibi söylemler başladı” diyerek aktardı.

Erdem, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dinlenmek isteyerek insanlarla bir araya gelmemesinin de ithamlar için gerekçe gösterildiğini söyledi.

Evin önüne bira şişeleri bırakılması ve araçlardaki insanlar tarafından gözetlenmeleri nedeniyle farklı bir şehre gittiklerini aktaran Erdem’in yakını Hüseyin Erdem, ailenin valiliğe giderek durumu anlatmasının ardından yeni bir ev teklif edilerek olayın üstünün kapatılmak istendiğini söyledi. Hüseyin Erdem, aileyi rahatsız eden şahısların ekonomik ve siyasi güçlerinin verdiği rahatlıkla bunları yapabiliyor olabileceklerini vurguladı.

Depremzede Yasemin Erdem, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

DEPREMDEN KENDİ İMKANLARIMIZ İLE KURTULDUK

“Depremi ağır atlattık. Çok kötü etkilendik. Evimiz üçüncü kattaydı. Bina çöktü üzerimize. Merdiven kapandığı için çıkamadık. En yakın yer bizim için çatıydı. 7 katlı bir evde oturuyorduk. Çatıya çıktık. Yağmur yağıyordu. 4-5 saat yağmurun altında kaldık. Hiçbir yere gidemiyorduk. Bina çökünce üçüncü kat birinci kat oldu. Kardeşim bir şekilde indi. Kablo buluyor ve kabloya tutunup aşağı sarkıtıyor kendini. Sonrasında merdiven buldu. Çatıdan bulduğu merdiven ile indik. Kendi imkanlarımızla kurtulduk.

BİRKAÇ GÜN SADECE EKMEK SÜRÜP YEDİK

Kuzenlerimiz köyde yaşıyorlar. Biz kurtulduktan onların yanına gittik. Köyde bir tane evimiz var ama evde hiç eşya yok. Çünkü bütün eşyalarımız merkezde. Biz merkezde kalıyorduk. Evimiz yıkıldı maalesef. Antakya merkezin en güzel noktalarından birinde, devlet okulunda çalışıyordum. Bütün eşyalarımız gitti. Kuzenlerim hep yardım ettiler bize. Bizi köye götürdüler. Erzak yoktu. Çevreden, AFAD'dan, Kızılay'ın getirdiği eşyalardan bir şeyler alabildik. Halk gönderdi onları. Kuzenlerim merkeze giderek halkın gönderdiği yardımlardan getirdi hep. Birkaç gün sadece ekmek pişirip yedik. Evde hiçbir şey yoktu yani yiyecek. Birkaç gün sadece ekmek sürüp yedik. Evde hiçbir şey yoktu yiyecek.

ÖĞRENCİLERİMİ KAYBETTİM, ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Dayım ve 4 tane kuzenim vefat etti. Bir tanesi 18 yaşındaydı ve çok başarılı bir çocuktu. Kız çocuğu, hayatının en güzel yaşlarıydı. 7 yaşında, 4-5 yaşında kaybettiğimiz küçük çocuk yakınlarımız da vardı. 15 yaşında bir kızı da vardı. Onları kaybettik biz maalesef. Üzüntüsünü çok derinden yaşadık. Ben sınıf öğretmeniyim. Bu yıl birinci sınıfları okutuyordum. Kaybettiği öğrencilerim de oldu. Psikolojik olarak tamamen çöktüm. Birinci sınıf öğrencileri o kadar masumlar, o kadar güzellerdi ki onlarla farklı bir bağ kurdum. Anne-çocuk ilişkisi gibiydi. Ulaşamadığım çok fazla öğrencim var. Enkazda kaldılar.

DÜĞÜNÜM VARDI

Benim bu ay düğünüm vardı. Maalesef olmadı. Eşyalarımız, çeyizimiz enkaz altında kaldı. Evden hiçbir eşya alamadık.

KARDEŞİMİN ESKİ PATRONU SUAT KIZILDAĞ ESKİŞEHİR’E ÇAĞIRDI

Böyle bir şey yaşamak çok ağır. Birçok yerden kapı açıldı. Tanıdıklar vardı. Herkes gelin diyordu. Kardeşimin eski patronu Suat Kızıldağ, “İstersen Eskişehir’e gelin, müstakil evim var ve ben orayı kullanmıyorum” dedi. Nişanlım da Eskişehir’de çalışıyordu. Eskişehir’e gittik ve 10 gün boyunca Eskişehir’de kaldık. Suat Kızıldağ bize yardım etti, bizi kaymakamlığa, valiliğe götürdü. Dediler ki, kaymakamlıkta da bunu söylediler: ’24 Haziran’a kadar kalabilirsiniz. Zaten evim boş ve ben o evi kullanmıyorum.’

10 GÜN SONRA NEDENSİZ YERE EVİ BOŞALTMAMIZI İSTEDİ

Aradan 10 gün geçti. 10’uncu gün bizi aradı ve nedensiz yere evi boşaltmamızı istedi. ‘Neden? Biz şu an nereye gideriz? Zaten çok büyük acılarımız, yüklerimiz var’ dedik. Ama ısrarla evden çıkmamızı istedi ve bizi tehdit etti. Jandarmanın ve kaymakamın tanıdığı olduğunu söyledi.

JANDARMA EVİ BASTI

Telefon kapandıktan yarım saat sonra evi jandarma bastı. Jandarma çıkışmaya, sert tepkiler vermeye başladı. Evi boşaltmamızı istediler. Kaymakamlığa gidip kaymakamla görüşmemizi istediler. Biz valiliğe gitmek istedik. Israrla valiliğe değil kaymakamlığa gitmemizi söylediler. Jandarma direk içeriye, bahçeye girdi. Odadaydık, bir baktık kapı çalıyor. Hepimiz bahçeye çıktık. Eskişehir’de Gülpınar mahallesinde kalıyorduk.

KAYMAKAM, ‘JANDARMAYI BEN GÖNDERDİM’ DEDİ

Tutanak tutulmadan jandarma evi bastı. Kaymakam ile görüştük ve zor durumda olduğumuzu söyledik. ‘Evden çıkacaksınız’ diyerek emrivaki yaptı kaymakam. Eskişehir Odunpazarı Kaymakamı bize: ‘Jandarmayı ben gönderdim’ dedi. Zaten kaymakam itiraf etti ve o gün böyle geçti.

KAPININ ÖNÜNE BİRA ŞİŞELERİ DİZİLDİ, EVİN ETRAFINDA ARABALAR BİZİ GÖZETLEDİ

Psikolojik olarak çok kötüydük. ‘Tamam, çıkacağız’ dedik. Sonraki gün evin etrafında, kapının önünde bira şişeleri dizilmişti. Evin etrafında sürekli bizi gözetleyen arabalar vardı. Çok korktuk. Küçük çocuk da vardı. Çocuklar da kötü oldu. Biraz zaman geçti ve jandarma tekrar evi bastı. Önce ‘Biz sizi dinlemeye geldik’, ardından da ‘En geç pazartesi gününe kadar boşaltın evi, kaymakamın emri bu’ dediler.

CANIMIZIN DERDİNE DÜŞTÜK VE ŞEHRİ TERK ETTİK

Çok zor durumda kaldık. Sonrasında canımızın derdine düştük ve şehri terk ettik. Kendi imkanlarımızla bir yerlere yerleştik. Çok tehdit edildik. Şu anda güvendeyiz.

BİZ YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIK

Devlet okulunda ücretli öğretmenlik yapıyordum. Benim branşım sınıf öğretmenliği. Ben korkmuyorum. Biz yanlış bir şey yapmadık. Zorla evden çıkarıldık. Ülkemi, devletimi gerçekten çok seviyorum. Umarım adalet yerini bulur. Ben çok çalışıyordum. Bu yıl birinci sınıf okuttum. Ama o kadar çok güzel emekler verdim ki, o kadar çok çalışmalar yaptım ki… Şu anda veliler bana bir sürü mesajlar atıyor. Çocuklar sürekli beni arıyor. Onlara okuma yazma öğrettim. Ve biz sadece birinci sınıfın birinci dönemini bitirmemize rağmen çocuklar ikinci sınıf seviyesinde okuyorlardı. Ben çok çalışıyordum onlar için. Sürekli onlar için farklı etkinlikler yapıyordum. Yeter ki diyordum ki bilinçli bir nesil yetişsin. Güzel bir nesil yetişsin. Ben bunun için çok çalışıyordum.

ÇOCUĞUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK DİYE ÜLKEYİ YIKMIŞIZ GİBİ KONUŞTULAR

Benim 7 yaşında küçük bir kuzenim vardı. O depremden çok etkilendi. Sonradan yanımıza geldi. Sürekli sallandığını söylüyor çocuk. Onun doğum gününü kutladık. Doğum günü vardı. Çocuk iyi olsun diye biz bunu yapınca, ‘Siz buraya eğlenmeye mi geldiniz? Siz depremden gelmemişsiniz’ dediler. Bize çok ağır ithamlarda bulundular.

‘Siz buraya eğlenmeye gelmişsiniz. Siz depremden gelmediniz. Biz sizin gibi depremzede görmedik’ dediler. Sanki çocuğun doğum gününü kutladık diye ülkeyi yıkmışız gibi söylemler başladı.

ESKİŞEHİR’İ ÇOK FARKLI BİLİRDİM

Ben Eskişehir'i çok farklı bilirdim. Ama bu şekilde o kadar ağırdı ki yani depremden kaçmışız gelmişiz. Bizim dinlenmeye ihtiyacımız var. Neymiş? Onlarla oturmamışız diye olay oldu. Ben acile gittim sakinleştirici versinler diye bana. Çünkü öğrencilerimi de kaybettim. Onun da üzüntüsü vardı.

ONLARLA OTURMADIK DİYE PROBLEM YAŞATTILAR

Onlarla oturmadım diye bunun problemini yaşattılar. ‘Siz bizim evimizde kalıyorsunuz ama bizimle oturmuyorsunuz’ dediler. Halbuki ben o gün acile gitmiştim ve çok kötüydüm. Gerçekten çok kötüydüm. Depremden kaçmışız gelmişiz. Oturacak halimiz yok. Uzanıyorum başka odaya gidiyorum. Onların yanında ayıp olmasın diye başka odaya geçip uzanıyordum.

DENGE KAYBI, VERTİGO YAŞIYORDUM

Benim Vertigom var. Biraz denge kaybı yaşıyordum. Üstüne bir de bu olunca fazla kötü etkilendim ben.”

Kaynak: Gerçek Gündem