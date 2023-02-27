Ankara’da gıda zehirlenmesi şüphesi: Öğrenciler hastanelik oldu

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye kampüsünde bulunan öğrenci yurtları yemekhanesinde yedikleri yemek sonrası yaklaşık 100 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da gıda zehirlenmesi şüphesi: Öğrenciler hastanelik oldu

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye kampüsünde bulunan öğrenci yurtları yemekhanesinde yedikleri yemek sonrası yaklaşık 100 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Gece saatlerinde öğrenciler kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Sağlık ekiplerinin ise öğrenci yurduna gelerek öğrencileri kontrol ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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