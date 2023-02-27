Enkaz altına giren madenciler: '60 saat uykusuz kaldık'

Deprem faciasının yaşandığı bölgeye vardiyadan çıkıp giderek canlar kurtaran Amasyalı madenciler, yeniden yer altına döndü. Adıyaman ve Malatya’da binaların enkazına giren kara gün dostu kahraman madenciler bir kişiyi daha enkazdan sağ çıkarmak için 60 saat uykusuz kaldıklarını belirtti.

10 yıldır kömür işletmeciliğinde çalışan Maden Mühendisi Kerim Kaya, “İlk gittiğimiz günlerde 60 saat uyumadığımız zamanlar oldu. ‘Bir canlı var. Ses alıyoruz’ diye ihbar geldi. O yüzden uyumadık. Onu çıkartmadan rahat edemedik” dedi. O anları asla unutmayacaklarını belirten madenci Tahir Can, “Canla başla çalıştık. Bir sese bir nefes olmaya gittik. Ailemizi burada bırakarak buruk bir şekilde gittik. Elimizden geleni fazlasıyla yaptık” diye konuştu.

Türk milletinin acısını paylaşan madenci Hüseyin Tonkır, “Biz orada tek yürek, tek bilek, tek devlet, tek millet olarak canla başla mücadelemizi verdik. Onların yerinde biz de olabilirdik. Keşke ilk gün oraya olabilseydik. İkinci depremden sonra gittik. Gönül daha fazla can kurtarmayı isterdi" şeklinde konuştu.

Afet bölgesinde 110 personelinin görev yaptığına değinen özel maden işletmesi müdürü Muhittin Uzuner ise “Arkadaşlarımızın gayretleriyle 10 vatandaşımızı sağ, 227 vatandaşımızı da vefat etmiş olarak çıkardık. Memleketlerine dönen arkadaşlarımız bir hafta dinlendikten sonra işlerinin başına geçtiler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA