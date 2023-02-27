Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem!

Son dakika haberi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bazı binaların yıkıldığını" belirtti. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 69 yaralımız var" ifadelerini kullandı.

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AFAD verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6,96 kilometre olarak duyuruldu. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5,5 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, Yeşilyurt merkezli depremin büyüklüğünü 5,5 olarak duyururken, derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA, BİNALAR ÇÖKTÜ

AFAD'dan, 5.6'lık depremin ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır" denildi.

AFAD'dan yapılan son açıklamada ise, "1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 69 vatandaşımız yaralanmıştır. 29 bina yıkılmıştır. 7 binada arama kurtarma çalışması devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Habertürk yayınına katılan Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bazı binaların yıkıldığını, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini" belirtti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 69 yaralımız var" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem

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