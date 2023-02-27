Deprem sonrası uzmanlardan salgın hastalık uyarısı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından uzmanlar, salgın riskine karşı, "Özellikle tuvalet, banyo, temiz su ihtiyacı ve çadırlarda kalabalık yaşam şartlarında uyuz, kızamık, tetanos ve ishal gibi yüksek bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini arttırıyor" dedi.

Deprem sonrası uzmanlardan salgın hastalık uyarısı

Türkiye’yi derinden sarsan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yaşamını yitiren vatandaş sayısı 44 bini aşarken uzmanlar, deprem sonrası salgın hastalık risklerine karşı uyarıyor.

Depremler sonrası bölgedeki hijyenin sağlanmasının önemine vurgu yapılırken Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, “Özellikle tuvalet, banyo, temiz su ihtiyacı ve çadırlarda kalabalık yaşam şartları uyuz, kızamık, tetanoz ve ishal gibi yüksek bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini arttırıyor. Enkazın neden olduğu asbest ve toz, bölgedeki herkes tarafından solunmakta ve solunum yolu hastalıkları açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bununla birlikte uzmanlar, depremden etkilenen bölgelerde kuduz salgını endişesine dikkat çekiyor. Bu türden bulaşıcı hastalıklar, depremi takip eden ilk 4 günden 4 haftaya kadar sürebilen bir süreçte ortaya çıkabiliyor ve etkili önlemler hemen alınmazsa çok hızlı bir şekilde salgınlara dönüşebiliyor” dedi.

"Tüm çadırlara koruyucu maske ve uyuz gibi hastalıkların tedavisi için ilaç dağıtımı yapılması elzemdir”
Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen bölgelerde salgın hastalık riskine karşı gezici eczanelerin faaliyete geçtiğini, tetanoz ve kuduz dahil olmak üzere kritik aşıların gönderildiğini açıklarken alınan önlemlere ilişkin konuşan Bilgin, “Alınan önlemleri memnuniyetle karşılıyoruz ve depremlerden etkilenen bölgenin toplam alanı ve salgınların yayılma hızı göz önüne alındığında, kamu otoritelerini ve uluslararası toplumu bu önlemleri - özellikle aşılar ve gerekli ilaç temini konusunda - yoğunlaştırmaya çağırıyoruz. Bölgedeki tüm çadırlara koruyucu maske ve uyuz gibi hastalıkların tedavisi için ilaç dağıtımı yapılması elzemdir” diyerek dezenfeksiyon ve hijyene yönelik önlemlerinin azami dikkatle alınması gerekliliğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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