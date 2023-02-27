Depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kente gelen afetzede çocuklar için ‘Oyuncağım oyuncağın olsun’ kampanyası başlattı. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, kampanyayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamada, “Sen de bir çocuğumuzun gülümsemesine katkıda bulunmak ister misin? İlimizde bulunan misafir çocuklarımız ile kitaplarımızı ve oyuncaklarımızı paylaşıyoruz. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA