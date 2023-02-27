YSK heyetinden deprem bölgesine inceleme ziyareti

Yüksek Seçim Kurulu heyeti, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün incelemelerde bulunacak. Konuyla ilgili YSK tarafından açıklama yapıldı.

YSK heyetinden deprem bölgesine inceleme ziyareti

Seçimin ertelenmesi tartışmaları sürerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığınca görevlendirilen heyetler, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün incelemelerde bulunacak.

Kuruldan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler ile 20 Şubat 2023'te Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından YSK Başkanlığı tarafından görevlendirilen heyetler 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün itibarıyla incelemelerde bulunacaktır" bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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2023 seçim Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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