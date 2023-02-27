Tarikatların el koyduğu depremzede çocuklar nerede? 'İki villa daha var' iddiası

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremin ardından kimsesiz çocukların tarikatlar tarafından alıkonulduğu iddia edildi. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir villada onlarca çocuğun görülmesiyle gündeme gelen iddianın ardından suç duyurusunda bulunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, villada kalan çocukların babalarının Suriye'deki savaşta hayatını kaybettiğini, yanlarında da annelerinin olduğunu belirtti.

İlk gündeme gelen iddia, sabahın erken saatlerinde Beykoz ilçesinde villalardan oluşan bir sitenin girişinde 0-4 yaş arası yaklaşık 20 çocuğun görüldüğü şeklindeydi. Daha sonra yayınlanan haberlerde ise villada çeşitli yaş gruplarından çok sayıda çocuk olduğu görülüyordu. Çocukları görüp önce polisi arayan, daha sonra görgü tanığı olarak ifade veren N.P., ifadesinde bir grup çocuğun da Tuzla'ya götürüldüğü şeklinde bir duyum aldığını belirtti.

VİLLADA 33 ÇOCUK, 7 YETİŞKİN YAŞIYOR

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın çocuklar ve yanlarında bulunan yetişkin kadınlardan edindiği bilgilere göre, villada toplam 40 kişi var. 33 çocuk ve 7 kadının kaldığı villadaki organizasyonu ise daha önce verdiği bir röportajda kendisini yardımsever olarak tanıtan Aynur Akdeniz sağlıyor. Villada kalan yetişkinlerin hiçbiri Türkçe bilmiyor. Çocuklar ise iyi derecede Türkçe konuşuyor.

Diğerlerinden yaşça büyük olan bir çocuk, Hatay'da bir evde kaldıklarını, depremden sonra İstanbul'a getirildiklerini anlatıyor. "Babalarımız depremde değil, Suriye'deki savaşta öldü. Biz Antakya'da yaşıyorduk, depremden sonra geldik" diyen çocuk, evde yaşayan bir yetişkin kadının Arapça yaptığı uyarı üzerine daha fazla konuşamayacağını söylüyor.

"İKİ VİLLA DAHA VAR" İDDİASI

Çocukları gören ve polisi arayan ardından da Çağdaş Hukukçular Derneği'nin yaptığı suç duyurusundan sonra görgü tanığı olarak ifade veren N.P. ise, çocukların akıbeti hakkında endişeli olduğunu belirtiyor. N.P. halen villada kalan çocukların kendi gördüğü çocuklar olmadığını anlatıyor. "Benim gördüğüm çocuklar bunlar değildi" diyen N.P. bazı WhatsApp gruplarında ve sitede bulunan çocuklar arasında toplam sayının 60 olduğunun konuşulduğunu belirtiyor. N.P., gördüğü çocukların Tuzla'da bulunan bir başka konuta taşındığına yönelik bir bilgi aldığını ileri sürüyor. N.P. ayrıca, yine çocuklar ve WhatsApp gruplarında iki villanın daha olduğunun konuşulduğunu ifade ediyor.

"60’I GETİRİLDİ, 300’Ü İÇİN İZİN BEKLENİYOR"

Çocukların durumunun konuşulduğu bir WhatsApp grubunda yapılan paylaşımlarda ise, 60 çocuğun İstanbul’a getirildiği, 300’e yakın çocuk için ise Valilik onayının beklendiği belirtiliyor. Konuşmada şu ifadeler yer alıyor:

“Hatay bölgesinden valilik izni ile çocukları güvenli evlere alıyoruz. Villa hediye eden dostlarımızın evlerine ortam oluşturuyoruz. Toplamda 60 kişi yarın geliyor. 300 tanesi için de izinler alınıyor. Bu çocuklara aklınıza gelecek her şey gerekiyor ama aciliyetimiz şu an yatak, baza veya çekyat, halı, battaniye, yastık, nevresim… 4 yaşından üniversite çağına kadar çocuk var, bunlar kimsesiz.”

"ANNESİ BABASI ÖLMÜŞ ÇOCUKLAR BEYKOZ’A GETİRİLİYOR"

Bir başka paylaşımda ise, 50 çocuktan söz ediliyor ve “Annesi babası ölmüş çocuklar Beykoz’a getiriliyor” ifadeleri kullanılıyor. Mesajda ayrıca çocuk kaçırma olaylarının başladığında bahsediliyor.

N.P. ayrıca, "Sabah daha gün ağarmadan gördüğüm çocuklar 0-4 yaş aralığındaydı. Villadaki çocuklar okul çağında. Benim gördüğüm çocuklar lüks araçlara bindirildi. Yaklaşık 20 çocuk ve yanlarında 3 tane genç kadın vardı. O kadınların tamamının çocukların annesi olması imkansız" diyor.