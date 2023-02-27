Çin kurtarma ekibinden itfaiye ekiplerine: You crazy Turks!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yardımlar için Hatay’da görevlendirildi. Depremin 21. gününde İBB Afet Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, depremden hemen sonra ilk gün havayolu ile 200 kişiyi Hatay’a sevk ettiklerini ve arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, “Bugüne kadar 564 kişiyi sağ olarak enkaz altından çıkardılar. Onun ötesinde İBB bütün birimleri ile beraber buraya geldi. Altyapı çalışmalarına destek verebilecek ekiplerimiz de burada, üstyapı ile ilgili, insani yardımlarla ilgili bütün ekiplerimiz buradaydı. Bu zamana kadar yaklaşık olarak 4 bin 300 kişi ile burada İBB burada varlığını gösterdi. Bundan sonra da devam edecektir. Buradaki Hatay halkına ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne büyük katkıları olacaktır” diye konuştu.

Albayrak, depremin ilk anında Hatay’a yeterli müdahalenin yapılmamasının nedeninin “koordinasyonsuzluk” olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bir büyüğümüzün söylediği gibi ‘Biz aslında depremi İstanbul’da bekliyorduk ama burada olunca bütün her şey bozuldu’. O panikle ve hep yukarıdan birilerinin olurunu alır gibi bir çalışma sisteminden kaynaklı olarak birileri anlık ve çabuk karar alma mekanizmasını çalıştıramadı. Dolayısıyla bazı konularda geç kalındı. Bazı konularda başlarda bir organizasyonsuzluk vardı ama yavaş yavaş oturmaya başladı. Kurumlar arası ortak çalışabilirlik genel anlamı ile Türkiye’de zayıf ama burada da başlarda maalesef bunan mustariptik. Ortak çalışabilirlik kültürünü geliştiremedik ama şimdi çok daha iyiyiz…”

ÇADIRDA DA “KOORDİNASYONSUZLUK”

Albayrak, çadır sorununa ilişkin “Burada bir koordinasyonsuzluk oldu ya da bu kadar büyüğüne hazır değildi diye tahmin ediyorum. Tabii farklı sebepleri var, şu anda kaotik bir durumdu. Katasrofik bir durum oluştu. Şu anda yaraları sarma zamanı aslında çok fazla eleştiri yapmamak gerekiyor. Çünkü eleştiriyi ve dozunu artırdığımız zaman burada çalışanların da moral ve motivasyonu düşüyor. Bu tür eleştirileri askeriyede dediğimiz gibi faaliyet sonu incelemesi şeklinde oturup çalışmak lazım. Nerede aksaklıklar vardı, bundan bir ders almamız lazım. Bilmiyorum alabilecek miyiz ama” dedi.

Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde afete müdahale edecek insanların da enkaz altında kaldığını ve yakınlarını kaybettiğini aktararak, “Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni ilk etapta ayağa kaldıracağız ondan sonra diğer ilçe belediyelerine de elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz” diye vurguladı.

ÇİNLİLER: YOU CRAZY TURKS

Albayrak, duygulandığı anları da şöyle anlattı:

“14 günlük bir bebeğimizi Samandağ’da bizim ekiplerimizin çıkarmış olması. Bebeğimiz maalesef 4 gün boyunca enkaz altında kaldı ve annesi ile beraber ekiplerimiz tarafından o çocuğun oradan çıkarılmış olması bizi çok duygulandırdı. Ama unutamadığımız bir anı, bizim arkadaşlarımız çok farklı gruplarla çalıştı. Enkazın üzerinde çok değişik birimler, değişik STK’lar, kurumların arama kurtarma ekipleri vardı. Uluslararası arama kurtarma ekipleri de buradaydı. Bunlardan bir tanesi de Çin Halk Cumhuriyeti’nin ekipleriydi. Beraber çalışıyorlardı bir enkazın üzerinde iki tabla arasına sıkışmış bir vatandaşımızın çıkarılması gerekiyordu. Çin arama kurtarma ekibi çok kurallara uyan bir ekip ama bizler canımız yanıyor. Biz çok duygusal insanlarız Türk milleti olarak. Burada o canımızın mutlaka kurtarılması gerektiğini düşünerek, hemen tünel açıp, alttaki tablanın da altına inerek, alttan hiltiyle delerek, oraya bir insanın geçebileceği kadar büyük çukur açarak, o delikten vatandaşımızı ikinci tablanın da altına indirip, o tünelden çıkardıktan sonra buna şahit olan Çin Halk Cumhuriyeti arama kurtarma ekibi ‘You crazy Turks’, ‘Siz çılgın Türkler’. Yani onlara göre onlara kesinlikle müdahale edilmemesi gerekiyordu ama bizim arkadaşların cesur davranışı neticesinde bir kişiyi hayata kazandırmış olduk. Aslında isimsiz kahraman olarak biliniyor itfaiyeciler. Gerçekten doğru. Çok büyük işler yapıyorlar, başkasının malı ve canını kurtarmak için canını feda edebilme cesareti gösterebilen kahramanlar bunlar. Şövalye ruhlu olmak lazım bunları yapabilmek için. Bizimkilerde de bu var.”

Kaynak: ANKA