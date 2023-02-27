Kızılay yöneticileri hakkında suç duyurusu: 'Yargılanacaklar'

HKP, Kızılay’ın AHBAP Derneği’ne 46 milyon TL’ye çadır satmasını yargıya taşıdı. HKP, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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Kızılay yöneticileri hakkında suç duyurusu: 'Yargılanacaklar'

Kızılay’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon TL karşılığında 2 bin 50 çadır sattığı ortaya çıktı.

HKP avukatları; Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Genel Müdürü/CEO Dr. İbrahim Altan, Kızılay Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Durmuş, Kızılay Çadır Tekstil Genel Müdürü Ömer Faruk Özgün, Kızılay Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri ile Kızılay Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede Kızılay Başkanı Kınık ve yöneticilerinin, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarını işledikleri belirtildi. Kızılay Başkanı Kınık ve yöneticileri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“YARGILANACAKLAR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer halkımız; 6 Şubat deprem faciasının bir kez daha ortaya çıkardığı gerçeklerden biri de bir zamanlar afetlerde halkımızın sığınacak bir liman olarak gördüğü Kızılay’ın, AKP’giller iktidarı tarafından bugünkü içler acısı duruma getirilmiş olmasıdır. AKP’giller’in, ortaçağcı vakıf ve dernekleri finanse etmek için kullandığı bir aparat haline getirdikleri Kızılay’daki vurgunlar ve yolsuzluklarla ilgili partimiz geçmişte çeşitli hukuki girişimlerde bulunmuş; yaşanan rezaletleri yargıya taşımıştır.

İçinde bulunduğumuz bu felaket günlerinde AKP’giller’in Kızılay’daki ihanetleri devam etmektedir. Gazeteci Murat Ağırel’in haberine göre tüm imkanlarını halkımız için seferber etmesi gereken Kızılay, 6 Şubat depreminin üçüncü gününde, halkımıza yardım ulaştıran AHBAP’a ticari amaçla 46 milyon TL’lik çadır satışı gerçekleştirerek bir başka ihanete daha imza atmıştır.

Bu ihanet; insani bütün değerlerden uzaklaşanların, en temel insani duyguları yitirenlerin, vicdanı, ahlâkı, dini, hukuku, yargıyı çürütenlerin; “İnsancıl faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak şekilde yürüt”en, “İnsan ıstırabını, en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalış”an, “Tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşu” olan Kızılay’ın bir rant kapısına dönüştürüldüğünü kör gözlere batarcasına göstermiştir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, depremzede halkımıza deva olmak yerine çadır tüccarlığına soyunan, başta Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık gelmek üzere tüm yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şuna inancımız tam: Kızılay’ı özünden koparıp ticarethaneye, AKP’giller’in yandaşlarının doluştuğu arpalık cennetine, rant kapısına dönüştürenler, eninde sonunda bileklerine çelik bilezik takılıp, bağımsız mahkemeler önüne çıkarılacaklar, gücünü hukuktan ve vicdanlarından alan savcılar-hakimler tarafından yargılanacaklar.”

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Deprem Kızılay
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