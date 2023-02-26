Fatih Altaylı: Hala iyi niyetli olmaya çalıştığım için utandım, Murat Bardakçı haklıymış

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ücretsiz dağıtması gereken çadırları Ahbap Derneği ile bölgedeki eczanelere parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepkiler sürüyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, felaketten birkaç gün sonra Habertürk TV'de bir program yaptıklarını ve yazar Murat Bardakçı'nın bu yayında "Eski Kızılay kalmadı. Bu Kızılay bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin Kızılay'ı değil. Ben bu Kızılay'a hiç güvenmiyorum. Ben bu Kızılay’a destek olmam. Ben bu Kızılay’a kan bile vermem" dediğini hatırlatarak şunları kaydetti:

'ZAMAN MURAT BARDAKÇI'NIN HAKLILIĞINI ORTAYA ÇIKARDI'

"Ben de Murat’a itiraz ederek, iyi niyetli kalmaya çalışarak 'Ya tamam haklı olabilirsin. Kızılay’ın pek çok yanlışı var. Saymakla bitmez. Ama elimizde de bir tane Kızılay var. Kurumları korumamız lazım. Son yıllardaki siciline bakarak Kızılay’ı yok etmeyelim. Tamam yardım konusunda haklı olabilirsin ama kan bağışı konusunda elimizde başka kurum mu var? Yapma, zaten millet kan vermiyor. Hiç değilse kan bağışı konusunda Kızılay’ı karalama' dedim.

Aradan iki hafta geçti. Zaman Murat Bardakçı’nın haklılığını ortaya çıkardı. Kızılay da bitmiş.

Bir zamanlar, her doğal afet sonrası, hele hele depremlerin ardından afet bölgelerinde sıra sıra 'kırmızı aylı' çadır kentlerini görmeye alıştığımız, hızla dispanserler, Sahra hastaneleri, mutfakları kuran Kızılay bu kez ortalıkta pek görülmediği gibi, bir de büyük ayıba imza atmış.

Elindeki, depolarındaki çadırları hızla deprem bölgesine ulaştırıp, depremzedeler için kurmak yerine, satmış.

Kime mi! Depremzedelere yardım için canını dişine takmış koşturan ama birilerinin hedefi olmaktan kurtulamayan sivil toplum girişimi Ahbap'a. Ahbap da Kızılay’dan satın aldığı çadırları götürüp deprem bölgesine kurmuş.

'ORTADA KURUM MURUM KALMAMIŞ'

Okuyunca utandım. Hala iyi niyetli olmaya çalıştığım için utandım. 'Bu Kızılay’a zerre güvenmiyorum' diyen Murat Bardakçı’yı 'Kurumları koruyalım' dediğim için utandım. Ortada kurum murum kalmamış. Bardakçı çok haklı imiş."

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