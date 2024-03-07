Erdoğan'ın seçim sonrası planı: 'Şimdiden mevziiyi sağlam tutmakta fayda var'

Birgün yazarı Yaşar Aydın, iktidar partisinin 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler sonrası ilk planının, kısa süre önce rafa kalkan 'yeni anayasa' çalışmaları olduğunu söyledi. Aydın'a göre bu hamleyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha adaylığının yolu açılacak.

Erdoğan'ın anayasa tartışmalarından birkaç önemli sonuç beklediğini dile getiren gazeteci, devamında bu görüşlerine şöyle açıklık getirdi:

"Birincisi rejimi krize sokan en önemli nedenlerden biri Erdoğan olmadan nasıl yürüyeceğine dair belirsizlik. Bu belirsizlik ancak Erdoğan'ın bir kez daha aday olması önündeki engellerin kaldırılmasıyla aşılabilir. Böylece kriz kaynaklarından en azından biri egale edilmiş olacak.

'MUHALEFET PARTİLERİNİN NEREDEYSE TAMAMI 'MASAYA OTURURUZ' DEDİ'

İkincisi ise bu tartışmayla aynı zamanda siyasi partilerin yeniden tasnif edilmesinde önemli bir işlev göreceği düşünülüyor. Rejimin varlığını büyük ölçüde benimsemiş görünen muhalefet partilerinin neredeyse tamamının 'masaya otururuz' dediğini de hatırlamakta fayda var.

Bir de tüm bunlara anayasa tartışmasının örteceği Türkiye'nin asıl sorunları eklenince mesele daha da iyi anlaşılmış olur.

'35 VEKİLE DAHA İHTİYACI VAR'

Erdoğan'ın yeni anayasa teklifini referanduma götürmesi için 360 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var. Bu rakamla Meclis aynı zamanda erken seçim kararı da alabiliyor. Şu anda AKP-MHP blokunun bu rakama ulaşması zor gözüküyor. HÜDA-PAR, DSP, YRP destek verse bile 35 vekile daha ihtiyacı var.

Ama Meclis'te yaşanan kafa karışıklığı, DEVA, Gelecek ve İYİP gibi partilerin varlığı düşünüldüğünde olanaksız olduğu söylenemez. Kısa süre içinde iş partilerin taleplerinin ne kadarının karşılanıp karşılanamayacağına kadar ilerleyebilir. O saatten sonra süreç Erdoğan'ın marifetine kalmış olacak ki çok mahir olduğunu söylemeye gerek yok.

Muhalefet gündemi soğutacak, krizi konuşturmayacak ve Erdoğan'a alan açacak böyle bir sürece neden evet desin sorusu çok haklı kuşkusuz. Ama hep birlikte yaşadıklarımızı düşündüğümüzde bu olmaz diyecek bir şey kalmadığını da hatırlamakta fayda var.

'ESAS MESELE HALKI İKNA ETMEK'

Erdoğan için esas mesele halkı ikna etmekte. Burada çok büyük bir barikat orta yerde duruyor. Meclis ne derse desin halkın yol vermesi çok olası değil. Ama zamana yayma, süründürme ve bıktırma Erdoğan'ın en iyi yaptığı şey. Şimdiden mevziiyi sağlam tutmakta fayda var."

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