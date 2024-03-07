Tüm kişisel veriler 150 TL'ye satılıyor! MERNİS bilgileri, hastane randevuları...

T24'te yer alan habere göre, sadece 150 TL karşılığında, bütün Türkiye’nin nüfus bilgilerine ulaşmak mümkün. Siyasilerin ev adreslerinden, insanların özel sağlık bilgilerine, telefon numaralarından, medeni durumlarına kadar her türlü bilgi para karşılığı iletilen panel üzerinden araştırılabiliyor. Bilgilerin güncelliğini denetlemek için yakın çevrede bulunan, kısa süre önce adres değiştiren ya da sağlık raporu alan insanların bilgileri sorgulandığında da yüzde yüz doğru sonuçlar çıktığı görülebiliyor. Panelde ayrıca sahte kimlik oluşturmak da mümkün.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberi şöyle:

Sosyal medyada onlarca hesap, insanların kişisel verilerine para karşılığı ulaşılabileceği yönünde reklam yapıyor. Bu hesaplarla iletişime geçildiğinde, bazılarının dolandırıcılık amacıyla kurulduğunu, bazılarının eski bilgilere sahip olduğunu kısa bir sohbet sonunda anlamak mümkün. Yine kısa bir araştırmadan sonra gerçek ve güncel kişisel bilgilerin sızdırıldığı panel görüntülerini paylaşan bir hesaba ulaştık.

2 AY ÖNCE DEĞİŞTİRİLEN İKAMETGÂH BİLGİLERİ MEVCUT

Kişisel bilgileri satan kişiyle sitenin güvenilir olup olmadığı konusunu konuştuk. Satıcı özellikle paneldeki bilgilerin daha önce sızdırılan database'ler olmadığını ve sürekli güncel bilgilerin geldiğini ifade etti. Satıcı, daha önce panelin kapatıldığını ve 2 gün önce yeni panel kurduklarını söyledi. Satıcı bu durumdan ötürü panelin bazı bölümlerinde dönem dönem bakım yapıldığını ve güncel verilerin eklendiğini vurguladı.

Paneli doğrulama adına satıcı, sistem içerisinden sorguladığı kişilerin kişisel verilerinin görüntülerini attı. Görüntülerin geçmiş döneme ait olabileceğini belirterek, güvenirliliğini test etmek istediğimizi söyledik. Bunun üzerine kendi ismimi vererek ikametgâh bilgilerimi istedim. Bunun üzerine satıcı yaklaşık 2 ay önce değiştirdiğim güncel ikametgâh bilgilerimin görüntüsünü attı. Yakın çevreden birkaç kişinin sorgularını yaptığımızda da doğru sonuçlara ulaştık.

HAFTALIK, AYLIK, YILLIK VE SINIRSIZ PAKETLER VAR

Görüntülerin yollanmasının ardından satıcıya panele üyelik işlemlerini sorduk. Satıcı, panele üyeliğin haftalık 150 TL, aylık 280 TL, yıllık 450 TL, sınırsız kullanımın da 750 TL olduğunu söyledi. Haftalık paket almak istediğimi belirtmemizin ardından attığı hesap numarasına paranın yollanmasını istedi.

Parayı hesaba gönderdikten sonra satıcı bir link atarak açılan sayfada hesap oluşturmamız gerektiğini söyledi. Açılan sayfada hesap oluşturduktan sonra hangi mail adresini kullandığımızı ilettik. Satıcı, gönderdiğimiz paranın hesaba gittiğinin bildirimi geldikten sonra yöneticinin onayıyla birlikte siteye girebileceğimizi dile getirdi. Yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından satıcı, "Paneli kullanabilirsiniz" diyerek mesaj attı.

MERNİS BİLGİLERİ DE YER ALIYOR

Girdiğimiz panelde birçok başlık mevcut. Kişisel verilerin yayımlandığı bu panelde, İçişleri Bakanlığı’nın Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ndeki (MERNİS) ad-soyad, T.C. kimlik numarası, aile, soy, adres, hastane bilgileri ile cep telefonu numaraları bilgileri, "MERNİS 2024" isimli sekmede bir aramayla bulunabiliyor.

Bununla birlikte panelde; medeni haliniz, üzerinize olan tapular, nerede çalıştığınız, mesleğinizin ne olduğu, üzerinize kayıtlı olan araçlar ve plakaları, okul ve üniversite bilgileri ve IBAN'ınıza ulaşılabiliyor.

YAKIN ZAMANLI HASTANE VE RANDEVULARA ULAŞILABİLİYOR

Panelde ayrıca, hastane randevularınız ve reçete edilen ilaç bilgileri de yer alıyor. Bilgilerin güncel bilgi olup olmadığını kontrol etmek için yakın zamanda hastaneye giden bir arkadaşımızı arattık. Şubat ayında hastaneye giden arkadaşımızın hem randevu bilgileri hem de kullandığı ilaçlar saniyeler içerisinde karşımıza çıktı.

SAHTE KİMLİK OLUŞTURULABİLİYOR

Panelde tüm bu bilgilerin dışında, "kimlik oluşturucu" isimli bir sekme de yer alıyor. Bu sekmede istediğiniz bilgilerle yeni bir T.C kimlik kartı oluşturmanız mümkün. Bilgileri girdikten sonra panel size bir kimlik kartı görseli oluşturuyor.

Bunun dışında sekmede milyonlarca insanın genellikle hesap doğrulama adına kimi sitelerin istediği kimlikleriyle çekildikleri fotoğraflar da bulunuyor.