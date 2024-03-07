Berna Laçin'in doktorundan açıklama: Ameliyat 9 saat sürdü, çok nadir görülen bir vaka

Acil hastaneye kaldırılan Berna Laçin’in doktorundan açıklama geldi. Doktor Hamzaoğlu, "Ameliyat 9 saat sürdü, çok nadir görülen bir vaka, on gün hastanede yatağa bağlı kalacak." dedi.

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Berna Laçin'in doktorundan açıklama: Ameliyat 9 saat sürdü, çok nadir görülen bir vaka

Hastaneden tekerlekli sandalyede otururken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak acil olarak ameliyata alınacağını duyuran Berna Laçin, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Dokuz saat süren çok zor bir ameliyattan çıktığını aktaran Laçin, doktorunun “Çok çok nadir görülen bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız” dediğini aktardı.

Omuriliğinin kendini tamir etmesi için bir hafta-on gün hastanede yatağa bağlı kalacağını duyuran Laçin, doktorunun “Yürümen mucize, o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye” dediğini aktardı.

Berna Laçin’in paylaşımı şöyle:

"Ameliyat sonrası Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı:

‘Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız. Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta-on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye …’

Not: Fotoğrafta Azmi Hocamızın yanındaki kişi de daha önce Azmi Hocamızın mucizesi ile yıllar önce çok büyük bir trafik kazasında boynundan onura paramparça olan canım arkadaşım Tuğba…

Yine Azmi Hocanın mucizesi ile o fotoğrafa ayakta katılacağım günü bekliyorum."

Berna Laçin'in doktorundan açıklama: Ameliyat 9 saat sürdü, çok nadir görülen bir vaka - Resim : 1

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