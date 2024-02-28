Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un iki gündemi var: AYM ve Fenerbahçe

Bir süredir Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bu kez Fenerbahçe'yle ilgili mesajlarıyla dikkati çekti.

Sarı lacivertli ekibin Türkiye Kupası maratonunda Ankaragücü'ne 3-0 yenilmesi sonrası kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında 'bundan sonra başarının da başarısızlığın da teknik ekibe fatura edileceğini' söyledi.

"Çok ilginç, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu sezon 4 kupaya talibiz diye açıklama yapmıştı. Ancak bu yıl Fenerbahçe’nin önünde 5 kupa vardı: 2022- 2023 Süper Kupa (7 Nisan), 2023- 2024 Lig Şampiyonluğu, 2023- 2024 Türkiye Kupası (Elendi), 2023- 2024 Konferans Ligi Kupası, 2023- 2024 Süper Kupa. Nereden sayarsan say Fenerbahçe'nin önünde 5 kupa vardı" diyen Uçum, şöyle devam etti:

"Demek ki Teknik Direktör İsmail Kartal 5 kupa yerine 4 kupa hedefi koymuş ve Türkiye Kupası'ndan vazgeçmiş. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak İsmail Kartal’ın 4 kupa hedefine ulaşmasını canı gönülden diliyorum. Bu sezon yönetimin olağanüstü çabasının ve taraftarın büyük beklentisinin karşılanmasını umutla bekliyoruz. Bundan sonra her şey teknik ekibe yazılır, başarı da başarısızlık da."

Bu arada Uçum, sık sık takımın gidişatıyla ilgili olarak görüşlerini paylaşıyor.

AYM MESAJLARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Uçum, özellikle Gezi davası ve Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili olarak seçilen, ancak yargı krizi sonrası tahliye edilmesi gerekirken vekilliği düşürülen Can Atalay'la ilgili kararları nedeniyle AYM'yi hedef alıyordu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, son olarak AYM'nin Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için yapılan başvuruda karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesine tepki göstermişti:

"Anayasa Mahkemesi aynı konudaki son iki başvuruyu yine ‘yetkisizlik sebebiyle reddetmesi’ gerekirken kendi içtihatlarını da göz ardı edip ‘karar verilmesine yer olmadığı kararı’ vererek Anayasanın 85. Maddesini açıkça ihlal etmiştir.

Sonuçta süreç tamamlanmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun Anayasa 85’e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu kararlar manidardır. Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararları vererek Mecliste tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararlarının gerekçesinde ne yazarsa yazsın Anayasayı ve TBMM’yi tanımayan bu kararlarını hukukileştiremez, meşrulaştıramaz."