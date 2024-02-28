MHK'da üst düzey istifa!

VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili ve Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etti.

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MHK'da üst düzey istifa!

Türkiye Futbol Federasyonu VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili ve Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa’nın görevinden istifa ettiğini açıkladı. VAR'dan sorumlu MHK Üyeliği görevine Dr. Cem Satman’ın getirildiği açıklandı.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etmiştir. Tolga Özkalfa'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK Üyeliği görevine Dr. Cem Satman getirilmiştir. Dr. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

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