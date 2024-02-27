Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig'in 28. haftasında, 3 Mart Pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin biletleri, 1 Mart Cuma günü saat 10.00'da genel satışa çıkacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, fiyatları 700 lira ile 20 bin lira arasında değişen derbi biletlerinin passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edilebileceği aktarıldı.

Stat bilet gişesinden satış yapılmayacağı ifade edildi.

Siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Konyaspor ile yapacağı maça bilet satın alan taraftarlara ise 29 Şubat Perşembe günü 10.00-22.00 saatlerinde ön satış hakkı tanınacağı duyuruldu.