TFF VAR kayıtlarını açıkladı; Fenerbahçe için penaltı kararı veren hakemler ne konuştu?

Süper Lig'de sezonun 27. haftasına ilişkin VAR kayıtları federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınlandı.

TFF, VAR kayıtlarının düzenli olarak yayınlanacağını daha önce duyurmuştu.

Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntü karşılıklarıyla birlikte taraftarlarla paylaşılacak.

Fenerbahçe maçındaki hakem konuşmaları:

Hakem: Temas anını gördüm.

VAR: Topun hareketine bak. Geniş açıdan seyredeceğim. Arkada hücum oyuncusu var.

Hakem: Hücum oyuncusu Çağlar, tamam.

Hakem: Teması gördüm. Kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?

VAR: Hayır, direkt eline geliyor.

Hakem: Kararım penaltı, kart yok.

İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları: