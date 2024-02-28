Icardi'den kupadan elenen Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elenmesinin ardından paylaşım yaptı.

Arjantinli golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gülen bir aslan fotoğrafı kullandı.

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf: