Icardi'den kupadan elenen Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne elenmesi üzerine bir paylaşım yaptı.

Icardi'den kupadan elenen Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elenmesinin ardından paylaşım yaptı.

Arjantinli golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gülen bir aslan fotoğrafı kullandı.

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf:

Icardi'den kupadan elenen Fenerbahçe'ye gönderme - Resim : 1

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