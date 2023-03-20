'Erdoğan'ın bu seçim döneminde miting yapmayacağı söyleniyor'

Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçim döneminde miting yapmayacağının konuşulduğunu aktardı.

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'Erdoğan'ın bu seçim döneminde miting yapmayacağı söyleniyor'

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci resmen başlarken, AKP ve MHP'nin adayı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili dikkati çeken bir iddia dile getirildi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Erdoğan'ın bu seçim döneminde miting yapmayacağının konuşulduğunu söyledi:

"Bu seçim döneminde.... Erdoğan’ın miting yapmayacağı söyleniyor. Eğer bu bilgi doğruysa... Stratejilerin en kötüsüdür bu. Taktiklerin en isabetsizidir bu.

Erdoğan’ın miting yapmadan kampanya yürütmesi... Kambersiz düğün yapmak gibidir. Şarjsız telefonla konuşmaya çalışmak gibidir. En büyük kozu, masaya sürmemek gibidir.  Karşı tarafa muazzam bir armağan vermek gibidir. Dikiz aynasız araba kullanmak gibidir. Ödül mamasız kalmış Sekter gibidir."

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