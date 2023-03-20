'Sıçramayı anketlerde görüyoruz': Kılıçdaroğlu kaç puan önde?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, anketlerde Millet İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarında sıçrama yaşandığını söyledi.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.
Bu oluşumun en büyük rakibi sayılan Millet İttifakı'nda ise aday, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle masadan kalktığı ve üç gün sonra ara formüllerin bulunmasıyla geri döndüğü krizin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Peki araştırmalarda son durum ne?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV'de katıldığı programda gazeteci Kübra Par'ın "Millet İttifakı'nın oy oranı kaç?" sorusu üzerine şunları söyledi: