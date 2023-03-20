Mehmet Tezkan: Evet, iddialıyım; depremzedeler oy kullanamayacak

Gazeteci Mehmet Tezkan, önümüzdeki seçimde depremzedelerin oy kullanamayacağı görüşünü dile getirdi: "Çok iddialı başlık oldu diyeceksiniz. Evet, iddialıyım."

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Mehmet Tezkan: Evet, iddialıyım; depremzedeler oy kullanamayacak

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Maraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası 5 milyon kişinin bölgeden göç ettiğini belirterek "Beş milyonun diyelim ki iki milyonu çocuk. Yani 18 yaş altı. Geriye kalıyor üç milyon… Bu insanlar nasıl oy kullanacak? 17 Mart akşamı saat 24.00'te devlet üzerinden veya nüfus müdürlüklerine başvurarak adres değişikliği yapma süresi bitti" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bugüne dek 345 bin kişinin adres değişikliği için başvurduğunu söylediğini belirten Tezkan, 'Depremzedeler oy kullanamayacak' başlıklı yazısında "Eee, gerisi? Milyonlar nerede?" diye sordu. 

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) adres değişikliği başvurularını 3 güne sığdırdığını belirten Tezkan, "Sorun bakalım adres değişikliğinin geçen hafta cuma günü bittiğinden haberleri var mı?  Yok…  Haberleri olsa bile bilgisayarları var mı, internet ortamındalar mı, e-devlet sitesine girip bunu yapma imkanları var mı? Bu acele neden? YSK diyecek ki süre bitmedi başvuru için başka yöntemler de var? Nedir o? Seçmen listeleri ilan edilince ilçe secim kurullarına başvurmak. Yok ya" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Seçmen İstanbul’dan, Ankara’dan, Antalya’dan, Mersin’den sığındığı yerden kalkacak Adıyaman’a, Maraş’a, Hatay’a gidecek, çadır kentlere asılan seçmen kütüklerine bakacak… Adını bulacak, ben şu ilde oy kullanacağım diye müracaat edecek, düzeltme isteyecek. Hayal!.."

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