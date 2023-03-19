Kulis: Bakanlar deprem bölgesinden milletvekili adayı yapılacak; kim, hangi ilde şansını deneyecek?

T24 yazarı Tolga Şardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede yer alan kimi isimleri önümüzdeki seçimde milletvekili adayı yapmak istediğini aktardı; bu bakanların hangi illerden şanslarını deneyeceğine dair edindiği kulis bilgilerini de paylaştı.

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Kulis: Bakanlar deprem bölgesinden milletvekili adayı yapılacak; kim, hangi ilde şansını deneyecek? - Resim: 1

İktidar partisi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki aydan az bir süre kala listelerini belirlemeye başladı. Kulislerde, kabinede yer alan birçok ismin yeni dönemde Meclis'te milletvekili olarak yer almasının hedeflendiği konuşuluyor.

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Kulis: Bakanlar deprem bölgesinden milletvekili adayı yapılacak; kim, hangi ilde şansını deneyecek? - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP'nin genel başkan yardımcıları ile yaptığı son toplantıda milletvekili yapmak istediği kabine üyelerini deprem bölgesinden aday yapmayı planladığı bilgisi geçen hafta kamuoyuna yansımıştı.

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Kulis: Bakanlar deprem bölgesinden milletvekili adayı yapılacak; kim, hangi ilde şansını deneyecek? - Resim: 3

T24 yazarı Tolga Şardan'ın aktardığına göre AKP’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kahramanmaraş’tan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ise Gaziantep’ten aday yapılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

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Kulis: Bakanlar deprem bölgesinden milletvekili adayı yapılacak; kim, hangi ilde şansını deneyecek? - Resim: 4

Süleyman Soylu - Kahramanmaraş

AKP Genel Merkezi’nden sızan bilgiler ışığında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu büyük olasılıkla Kahramanmaraş’tan aday gösterilecek. Daha önce Trabzon ve İstanbul’dan milletvekili olan Soylu, bu kez Kahramanmaraş’tan şansını deneyecek.

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