Kulis: Bakanlar deprem bölgesinden milletvekili adayı yapılacak; kim, hangi ilde şansını deneyecek?
T24 yazarı Tolga Şardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede yer alan kimi isimleri önümüzdeki seçimde milletvekili adayı yapmak istediğini aktardı; bu bakanların hangi illerden şanslarını deneyeceğine dair edindiği kulis bilgilerini de paylaştı.
İktidar partisi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki aydan az bir süre kala listelerini belirlemeye başladı. Kulislerde, kabinede yer alan birçok ismin yeni dönemde Meclis'te milletvekili olarak yer almasının hedeflendiği konuşuluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP'nin genel başkan yardımcıları ile yaptığı son toplantıda milletvekili yapmak istediği kabine üyelerini deprem bölgesinden aday yapmayı planladığı bilgisi geçen hafta kamuoyuna yansımıştı.
T24 yazarı Tolga Şardan'ın aktardığına göre AKP’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kahramanmaraş’tan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ise Gaziantep’ten aday yapılmasının gündemde olduğu öğrenildi.
Süleyman Soylu - Kahramanmaraş
AKP Genel Merkezi’nden sızan bilgiler ışığında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu büyük olasılıkla Kahramanmaraş’tan aday gösterilecek. Daha önce Trabzon ve İstanbul’dan milletvekili olan Soylu, bu kez Kahramanmaraş’tan şansını deneyecek.