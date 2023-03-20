'Üst düzey bürokratların istifa dilekçesi vermesi Erdoğan'ı kızdırdı: Nereye gidiyorlar?'

Milletvekili aday adayı olmak isteyen bürokratların istifa etmesi için verilen süre, geçtiğimiz hafta doldu. Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok isme vize vermediği, bu nedenle adaylık için görevinden ayrılanların sayısının düşük kaldığı ileri sürüldü.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın aktardığı iddiaya göre üst düzey bürokratların istifa dilekçesi vermek istemesi, Erdoğan'ı kızdırdı.

Aralarında yakın çalışma arkadaşlarının da olduğu beklemediği isimlerin vekillik için nabız yoklaması, kararlarını saraya yakın isimlerle istişare etmesi üzerine Erdoğan, "Nereye gidiyorlar, farklı bir hesap mı içindeler? Çalışmaya devam etsinler. İstifa dilekçeleri alınmayacak" diyerek tepkisini ortaya koydu.

GÖREVLERİNDE KALDILAR

Kamu bankaların genel müdürleri ve üst düzey bazı yöneticileri aday adayı olabilmek için ‘izin' beklediler. Ancak beklenen ‘yeşil ışık' gelmeyince görevlerinde kaldılar. Yeni sistemde bürokrasinin en tepe ismi olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da istifa edemeyen isimlerden oldu. Yine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da adaylık için beklediği desteği bulamadı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE DE VİZE YOK

En dikkat çeken isimlerinden biri de Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan oldu. Doğan da vize alamadı.