Millet İttifakı'nda 'iktidar' hazırlığı: 'AKP döneminde görev yapan ahlaklı bürokratlar inceleniyor'

T24 yazarı Tolga Şardan, 6 partinin oluşturduğu Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi durumunda gerçekleştireceği atamalarla ilgili çalışmalar yürüttüğünü aktardı. Şardan’a “Hangi bakanlıkta kimlerle yol ayrımına gidileceği, hangi bürokratlarla çalışılabileceği belirleniyor yavaş yavaş” dedi.

İttifakın beraberce cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanya yürüteceğini söyleyen Şardan, ayrıca da kendi partilerinin kampanyalarını hazırlayacağını söyledi. Şardan, "Bu süreçteki ikinci önemli çalışma ise, seçimin galibiyetle sonuçlanması halinde bürokraside boşalacak önemli görevlere getirilmesi gereken üst düzey kamu yöneticilerinin seçilmesi." değerlendirmesini yaptı.

Şardan, yazısının devamında şunları aktardı:

ÖZGEÇMİŞLER İNCELENİYOR

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin tamamlanmasıyla beraber yürürlükteki mevzuat sebebiyle görevlerini bırakacak üç bine yakın kamu görevlisi var. Yeni Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasıyla birlikte öncelikli olarak söz konusu görevlere atanması gereken bürokratların belirlenebilmesi amacıyla Altılı Masa'ya ulaşan özgeçmişler üzerinden incelemeler başlatıldı.

Liyakat ilkesinin ön planda tutulduğu incelemeler sırasında mevcut iktidar döneminde görev yapan liyakat sahibi olan bazı üst düzey bürokratların da durumu değerlendirilmeye alındı. Altılı Masa'daki partilerin yönetimleri kendi açılarından oluşturulan veri havuzu üzerinden tespitler yaparken hangi bakanlıkta kimlerle yol ayrımına gidileceği, hangi bürokratlarla çalışılabileceği belirleniyor yavaş yavaş.

AKP DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN AHLAKLI BÜROKRATLAR İNCELENİYOR

Görüştüğüm CHP Genel Merkezi'nden bir isim; "AKP döneminde görev yapan ahlaklı, vicdanlı bürokratlar var elbette. İnceliyoruz. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, daha önce de iktidarda görev yapmaları nedeniyle bürokrasiyi daha yakından tanıyorlar. Ancak CHP'de de kamu yönetimine atanabilecek, belediyelerimizde görev yapan nitelikli ve liyakatli isimler var. Bu tablonun netleşmesi, ittifak ortağı partilerin hangi bakanlıkları yönetimine talip olacaklarının belirlenmesini de kolaylaştıracak" dedi.

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