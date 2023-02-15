Cumhuriyet tarihinin en büyük can kaybı: Deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bini aştı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı, 14 Şubat itibariyle 35 bin 418'e yükseldi.

Depreme ilişkin son bilgileri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı:

"Depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine Allah'tan rahmet diliyorum. 105 bin 505 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızdan 13 bin 208'i halen tedavi altında.

Enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı. 369 bin binadaki 1 milyon 308 bin ev ve iş yeri incelendi. 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 1 hafta içinde bitirilecek hasar tespit çalışmaları tamamlandığında kesin sayılar ortaya çıkacaktır."

CAN KAYBI 'BÜYÜK ERZİNCAN DEPREMİ'Nİ GEÇTİ

27 Aralık 1939 Erzincan depremi, cumhuriyet tarihinde kaydedilen en büyük deprem olarak kayıtlara geçmişti. Merkez üssü Erzincan Ovası olan sarsıntı, 50 saniye süreyle, yerin 20 km derinliğinde, 7.9 büyüklüğünde meydana gelmişti. 116 bin 720 binanın yıkıldığı deprem sonucunda resmi verilere göre 32 bin 968 kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla insansa yaralandı.