Kimlerin bağışçı olabileceği açıklandı: Bu hastalığı olanlar kan bağışında bulunamaz
Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrasında kan bağışı için pek çok çağrı yapıldı. Vatandaşlar akın akın kan merkezlerine giderek, bölge için yardım elini uzattı. Peki kimler kan bağışı yapabilir?
Güneydoğu’da yaşanan acı deprem sonrasında başta Kızılay olmak üzere kan bağışı talebinde bulunuldu. Bölge için kan stokları güncellendi. Depremzedeler için bol miktarda kana ihtiyaç olacağı söylenildi.
Bölge halkına destek olmak isteyenler ise kan merkezlerine koştular. Tüm vatandaşlar akın akın kan merkezlerine giderek, yardım elini uzattı. Kimlerin, hangi şartlarda kan verip veremeyeceği ise merak edilen konular arasında yer aldı.
Büyün ülkeyi yasa boğan depremlerden sonra, birçok vatandaş, kurum ve kuruluş bölge halkına destek olmak için kolları sıvadı. Hem madden hem de manen olmak üzere pek çok yardım için düğmeye basıldı.
Herkes elinden geleni bölge halkı için seferber etti. Yurt dışından da arama kurtarma ekiplerine pek çok ülkeden destekler geldi, gelmeye de devam ediyor. Bölgede en çok ihtiyaç olanların başında da kan gelmekte. Kızılay depremin ilk günlerinde kan bağışı için çağrılarda bulunmuştu.