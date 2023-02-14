CHP’li Bülbül’den iktidara deprem tepkisi: Devleti enkazdan millet çıkarıyor

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, yıkıcı depremlerin ardından "asrın felaketi" propagandası yapan AKP'lilere tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük depremlerin ardından, çöken binalarda 30 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Vatandaşlar deprem öncesi hiçbir önlem alınmadığından yakınırken, iktidar cephesinden "asrın felaketi" paylaşımları yapılmaya başlandı.

"DEVLETİ ENKAZDAN MİLLET ÇIKARIYOR"

"Asrın felaketi" propagandasına CHP'li Bülbül'den tepki geldi. CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül şunları söyledi:

"İstisnai! Felaketmiş! Asrın felaketi değil, asrın hezimeti. Devleti enkazdan millet çıkarıyor. 20 yılda tek başına iktidar o. 7 kez imar affını yapan o. AFAD ve Kızılay’ın içini boşaltan o. Liyakatsiz zevatları atayan o. Sorumsuz yetkili o. Hala konuşuyor! Hesap vakti geliyor."

"HEPİNİZİN ALLAH BELASINI VERSİN"

CHP'li Bülbül ayrıca depremdeki aksaklıklara, arama kurtarma çalışmalarında yaşananlara da isyan etti. Bülbül şöyle dedi:

"Arama ve kurtarma ekiplerini 8 gün geçti diye çekenler ve iş makinalarını enkaza sokan liyakatsız yetkililer hepinizden birgün mutlaka 'gelecek hukuk Devleti' hesap soracaktır! Neyi kaçırıp, acele ediyorsunuz. Bu olası kastla insan öldürme suçudur! Hepinizin Allah belasını versin!"

Kaynak: Gerçek Gündem