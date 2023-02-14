Osman Kavala'dan dayanışma mesajı: Onların arasında olamamaktan büyük üzüntü duyuyorum

Gezi davası nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen iş insanı Osman Kavala, Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketine ilişkin Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi.

Kavala, mesajında "Yaşadığımız devasa felaketten sonra gelişen büyük sivil dayanışmanın, kardeşlik ruhuyla birlikte, eşit yurttaşlık anlayışının yaygınlaşmasına, insan hayatı ve insan haklarına yönelik duyarlılığın güçlenmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Kavala "Depremzede kardeşlerimin acılarını paylaşmak ve hafifletmek için seferber olan tüm dayanışma gönüllülerine başarılar diliyorum. Onların arasında olamamaktan büyük üzüntü duyuyorum" diye kaydetti.