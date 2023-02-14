Eski Milli Eğitim Bakanı Çelik'ten uzaktan eğitim kararına tepki

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, deprem nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitim kararını eleştirerek "Doğru bulmuyorum. Zaten pandemi sürecinde birçok üniversite öğrencisi neredeyse üniversite yüzü görmedi" dedi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Çelik'ten uzaktan eğitim kararına tepki

AKP hükümetlerinin 2003-2009 yılları arasındaki Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası ülke çapında üniversitelerde uzaktan eğitim kararına tepki gösterdi.

Çelik, deprem nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitim kararını eleştirerek “Doğru bulmuyorum. Zaten pandemi sürecinde birçok üniversite öğrencisi neredeyse üniversite yüzü görmedi. Günün sonunda diploma alacaklar ama yetersiz mezunlar olarak karşımıza çıkacaklar” dedi.

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Çelik, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:  

“GÜNÜN SONUNDA DİPLOMA ALACAKLAR AMA YETERSİZ MEZUNLAR OLARAK KARŞIMIZA ÇIKACAKLAR”

“Üniversitelerimizin deprem dolayısıyla uzaktan eğitime geçmelerini doğru bulmuyorum. Zaten pandemi sürecinde birçok üniversite öğrencisi neredeyse üniversite yüzü görmedi. Günün sonunda diploma alacaklar ama yetersiz mezunlar olarak karşımıza çıkacaklar.

KYK yurtlarında yeni düzenlemeler yapılabilir. 2 kişilik odalar 4, 3 kişilik odalar 6’ya çıkarılabilir. Gerekirse ranza sistemine geçilerek yurtların yarısı depremzedelere tahsis edilebilir. İnanın hiçbir öğrencimiz, depremzedelerimiz için böyle bir fedakarlıktan kaçınmayacaktır.”

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