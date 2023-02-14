'Uyan Türkiye' diye isyan eden sağlık çalışanından Erdoğan'a: Buraya gelmeye yüzü yetiyor mu? Çocukların hepsi ölü...

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde 31 bin 974 kişi yaşamını yitirdi.

Depremin ilk anlarından itibaren afete müdahalede geç kalınması, arama kurtarma çalışmalarının günlerce başlatılmaması tepkilere neden oldu. Çok sayıda yurttaşın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonsuzluğu nedeniyle yaşamını yitirdiği eleştirileri yapılırken yurttaşlar isyan ediyor.

"ENKAZIN ALTINDA 3 GÜN BOYUNCA SOĞUKTAN, AÇLIKTAN ÖLDÜLER"

Adıyaman'da görev yapan bir sağlık çalışanı Habertürk'ün bölgeden yaptığı canlı yayında isyan etti.

Genç kadın, "Adıyaman'da özel bir hastanede sağlık çalışanıyım. Hastanemiz tahliye oldu. Adıyaman'ı 3 güç boyunca kaderine terk ettiler. Biz yolda yürürken herkesin 'imdat, yardım' sesini duyduk. Kulaklarımızı kapattık. Çünkü buraya kimse gelmedi. 3 gün sonra geldiler. İnsanlar burada soğuktan dondular. Soğuktan öldüler. Açlıktan öldüler. Enkazın altında 3 gün boyunca soğuktan dondular. Ne yapalım biz" diyerek kentte yaşanan felaketi anlattı.

"ÇOCUKLARIN HEPSİ ÖLÜ, UYAN ARTIK TÜRKİYE"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da tepki gösteren sağlık çalışanı, "Cumhurbaşkanı buraya gelsin bakalım, yüzü yetiyor mu? Gelin... Adıyaman'da bir tane vekil yok. Bir tane üst düzey yönetici yok. Bu acı sadece bizim acımız galiba. Adıyaman'ı sahipsiz bıraktınız. Hepimizi sahipsiz bıraktınız. Bu kolonların altında, bu çimentoların altında hepinizin, tüm Türkiye'nin, tüm üst düzey yöneticilerin kanı var. Nerede kriz yönetimi, hepsi öldü... Çocukların hepsi ölü. Uyan artık Türkiye uyan" diyerek isyan etti.