Naci Görür'den yeni deprem açıklaması: 'İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim'
6 Şubat Pazartesi günü Karmanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşandı. Depremde 10 binlerce insan öldü, kentler enkaz yığınına döndü. Arama kurtarma çalışmaları onuncu gününde de devam ediyor.
Kahramanmaraş depremlerinden 3 gün önce uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür deprem bölgesi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
6 Şubat Pazartesi günü Karmanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşandı. Depremde 10 binlerce insan öldü, kentler enkaz yığınına döndü. Arama kurtarma çalışmaları onuncu gününde devam ediyor.
Depremden 3 gün önce uyaran Prof. Dr. Naci Görür'den konut yapımı konusunda uyarı geldi. Görür, “Televizyondan duydum, sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesinde kalıcı konutlara bir an önce başlanacağını duyurdu.
İnsani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama nacizane tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı.