Naci Görür'den yeni deprem açıklaması: 'İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim'

6 Şubat Pazartesi günü Karmanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşandı. Depremde 10 binlerce insan öldü, kentler enkaz yığınına döndü. Arama kurtarma çalışmaları onuncu gününde de devam ediyor.

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Naci Görür'den yeni deprem açıklaması: 'İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim' - Resim: 1

Kahramanmaraş depremlerinden 3 gün önce uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür deprem bölgesi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

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Naci Görür'den yeni deprem açıklaması: 'İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim' - Resim: 2

6 Şubat Pazartesi günü Karmanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşandı. Depremde 10 binlerce insan öldü, kentler enkaz yığınına döndü. Arama kurtarma çalışmaları onuncu gününde devam ediyor.

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Naci Görür'den yeni deprem açıklaması: 'İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim' - Resim: 3

Depremden 3 gün önce uyaran Prof. Dr. Naci Görür'den konut yapımı konusunda uyarı geldi. Görür, “Televizyondan duydum, sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesinde kalıcı konutlara bir an önce başlanacağını duyurdu. 

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Naci Görür'den yeni deprem açıklaması: 'İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim' - Resim: 4

İnsani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama nacizane tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı.

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