Cübbeli Ahmet: Özgür Özel ile hukukumuz var; hapishanede ziyaretime geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milletvekili olduğu dönemde kendisini hapishanede ziyaret ettiğini ifade eden Cübbeli Ahmet, "Hukukumuz var, biz de vefasız değiliz. Daha terbiyeli konuşmam lazım" dedi.

Cübbeli Ahmet: Özgür Özel ile hukukumuz var; hapishanede ziyaretime geldi

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Özgür Özel’in hapishanede kendisini ziyaret edip ilaçlarını sorduğunu aktardı.

Ekol TV'de Koray Şerbetçi'nin programına katılan Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı:

"Hapishanede kaç kere ziyaretime geldi; ilaçlarımı sordu, 'eczacıyım' dedi. Tabii hukukumuz var, biz de vefasız biri değiliz. Konuşurken biraz daha terbiyeli konuşmam lazım.

Peygamberimizin, Yahudi bir komşusu var. Haşa Özgür beye 'Yahudi dedi' demesinler... Yahudi komşusu bile olsa kurban kesildiğinde ilk eti ona gönderirdi. Vefa gelişen hukuka göredir. Bana kartını verdi, milletvekiliydi o zaman. En ufak bir şeyde bana mektup yazabilirsin dedi. Kimseye mektup da yazmadım."

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