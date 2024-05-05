Cübbeli Ahmet İsmailağa'ya hakkını haram etti: Müslümanlara çok büyük zarar verdiler

İsmailağa Cemaati ile bir süredir arası kötü olan, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den cemaat hakkında yorum geldi.

İsmailağa Cemaati’yle yaşadığı tartışmalarla gündem olan Cübbeli Ahmet, cemaatten ihraç edilmişti.

YouTube hesabından yaptığı bir yayında İsmailağa hakkında konuşan Ünlü, cemaatin Müslümanlara zarar verdiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet şunları söyledi:

"İslam’a, Müslümanlara çok büyük zarar verdiler. İsmailağa heyetine hakkımı haram ediyorum. Benim bu kadar emeklerimi hakkımı haram ediyorum. Fikri Hoca ile o kadar hukukum var...O kadar haklarım var sabaha kadar sayabilecek kadar...

'YANLIŞTAN DÖNMELERİNİ NASİP ETSİN RABBİM'

Efendi'nin rabıtasını bozdukları için, bu ümmetin çoluğunu çocuğunu kız erkek medresede sokağa bıraktıkları için hakkımı haram ediyorum. Ama yine de diyorum Allah onlara tövbe nasip eylesin. Bir an evvel yaptıkları yanlıştan dönmelerini nasip etsin Rabbim."

NE OLMUŞTU?

İsmailağa'ya mensup kişilerle tartışmalar yaşayan Cübbeli Ahmet için cemaat bir açıklama yayınlamış ve Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendileriyle bağlarının kalmadığını açıklamıştı.

Cemaat, Cübbeli hakkında şunları söylemişti:

"Bir süredir kendisiyle yapılan istişarelere rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar eden, ihvânımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeyi sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarîkatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri hâline gelmiş ve Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin şeyhliğini kabul etmemiştir. Bu gerçeğe binaen kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvânımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz. İsmailağa İstişare Heyeti."

Kaynak: Gerçek Gündem