CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyonlarda Sırasıyla Neler Yaşandı?

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CHP yerel seçim yarışında adeta oy patlaması yaşayarak birinci parti konumuna geldi. 30 büyükşehir belediyesinden 14’ünü CHP kazandı. AKP ise ikinci parti konumuna gerilemenin ve 12 büyükşehirle CHP’nin gerisinde kalmanın şokunu yaşadı.

5 yıllık görev süresinin henüz ilk yılı dolmadan, kent uzlaşısı ve yolsuzluk operasyonları başladı. Nüfusu 56 ilden daha kalabalık olan İstanbul’un en büyük ilçesi Esenyurt Belediyesi’ne yönelik operasyonla CHP’li belediye başkanlarına yönelik tutuklamaların ilk adımı atıldı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere bugüne kadar 11 belediye başkanı tutuklandı. CHP’nin önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da tutuklananlar arasında yer aldı. Adana, Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediye başkanları ise gözaltında.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla beraber süreç adım adım şöyle işledi:

TUTUKLAMA VE KAYYUM

Coşkulu 29 Ekim kutlamalarının hemen ardından Esenyurt Belediyesi’ne yönelik terör operasyonu yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim 2024 tarihinde terör örgüt üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. 4 Kasım’da tutuklanan Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.

TÜM MECLİS ÜYELERİ CHP’Lİ

Operasyonlar İstanbul’da devam etti. Ahmet Özer’in tutuklanmasından 2 ay sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Balıkesir’de ailesinin yanında ziyaretteyken şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Akpolat’a yolsuzluk ve rüşvet suçlaması yöneltildi. 13 Ocak’ta gözaltına alınan Akpolat 4 günlük gözaltı işlemi ardından 17 Ocak’ta tutuklandı. Akpolat’a “suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma ve malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.

CHP yerel seçimlerde rekor kırarak Beşiktaş Belediyesi’nin yanı sıra tüm meclis üyeliklerini de kazandı. Tamamı CHP’li üyelerden oluşan Beşiktaş Belediye Meclisi, Rıza Akpolat yerine başkanvekilliği görevini yürütmesi için Rasim Şişman’ı seçti.

AKP’DEN CHP’YE GEÇMİŞTİ

İstanbul’da devam eden operasyonların bir sonraki adresi yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Beykoz Belediyesi’ne yönelik oldu. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 27 Şubat’ta şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Köseler “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla 4 Mart’ta tutuklandı.

EN BÜYÜK OPERASYON

Belediye başkanlarının tutuklanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘turpun büyüğü heybede’ açıklaması tartışmalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘turpun büyüğü’ başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirerek İBB’nin yapılan binlerce denetim ve soruşturmadan aklanarak çıktığını açıkladı. İmamoğlu’na basın açıklamasının ardından soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu’na yönelik soruşturmalar yaptığı konuşmalarda kullandığı ifadeler nedeniyle devam etti. Gündemi en sarsan gelişme ise İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Adayı olmasının önüne geçebilecek olan Üniversite Diplomasına yönelik soruşturma oldu. İmamoğlu’nun diplomasının hileyle alındığına yönelik iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

18 Mart tarihinde diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, ramazan ayı nedeniyle bir İstanbullunun evinde iftardayken videolu açıklama gerçekleştirdi.

19 Mart tarihinde büyük bir şafak operasyonu düzenlendi. İBB bürokratları, ilçe belediye başkanları ve iş insanlarıyla birlikte Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Yolsuzluk ve terör başlıklarıyla iki ayrı soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 4 günlük gözaltı sürecinin ardından Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine atıldı. İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde CHP’nin çoğunluk oylarıyla Nuri Aslan başkanvekili olarak seçildi.

BEYLİKDÜZÜ VE ŞİŞLİ

19 Mart’ta yapılan operasyonda yolsuzluk soruşturması kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve terör soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şahan terör gerekçesiyle tutuklandığı için Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak belediyeye atandı.

DALGA DALGA OPERASYON

19 Mart’la başlayan operasyonlar İBB bürokratlarına, tutuklananların ailelerine ve ilçe belediye başkanlarına yönelik olacak şekilde devam etti. 31 Mayıs’ta yapılan operasyonda Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar belediye başkanları gözaltına alındı. Gözaltı dalgası Adana’da Ceyhan, Seyhan belediye başkanlarına kadar uzandı. Böylece 5 ilçe belediye başkanı daha gözaltına alınmış oldu.

İLK DEFA BELEDİYE AKP’YE GEÇTİ

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklandı. Belediye başkanlarına ‘rüşvet almak’ ve ‘icbar suretiyle irtikap’ gibi suçlamalar yöneltildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde meclis çoğunluğu CHP’de olmadığı için AKP’nin adayı Eray Karadeniz başkanvekilliği görevine getirildi.

Karadeniz, başkanlık makamına oturduktan sonra verdiği mutlu pozlarla eleştirilerin odağına oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutuklandığında muhalefetin İBB Başkanvekilliği için aday çıkartmadığı kamuoyunda gündem oldu.

İZMİR İÇİN AYRI DOSYA

İzmir’de İzbeton soruşturması kapsamında aralarında Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da olduğu 130 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Gözaltılar arasında 90 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 30 kişi serbest bırakılırken Soyer ve Aslanoğlu’nun da aralarında olduğu 60 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.

Kaynak: Haber Merkezi